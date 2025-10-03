El Cáceres y su nuevo proyecto asoman en pista navarra

Arranca el año II del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la Segunda FEB de nuevo con el objetivo de reconquistar un puesto un peldaño más arriba, aunque el matiz de que este verano ha gastado menos en configurar su plantilla. Será en la cancha del Castillo de Gorraiz Valle de Egüés navarro (20.00 horas), un recién ascendido que pondrá a prueba a un equipo que ahora dirige Jacinto Carbajal.

Es el técnico una de las grandes novedades del curso. Habitualmente vinculado al baloncesto femenino, en el que ha logrado subir tres veces a la máxima categoría, tiene ahora su gran ocasión en el masculino dirigiendo al equipo de su ciudad.

Manejará una plantilla más joven y también más física que la pasada campaña, cuando las ilusiones se quedaron por el camino en los sucesivos ‘playoffs’ ante Palmer y Huesca. Aquel grupo de jugadores poseía mucha más experiencia, pero llegó derrengado al momento decisivo.

Ahora el plan es que ocurra todo lo contrario: ir ‘haciendo equipo’ con un vestuario lleno de novedades e ir esperando a Erikas Kalinicenko como lujoso ‘fichaje de invierno’ tras la gravísima lesión de rodilla que sufrió en marzo pasado.

Buenas vibraciones

Al Cáceres no se le ha dado mal la pretemporada. Sí que fue arrollado por el Sporting de Portugal y sufrió un revolcón en casa contra el Toledo, pero en las otras pruebas frente a Spanish Basketball Academy, Morón y Getafe –tres rivales de Segunda FEB, como el propio Toledo- sí que ofreció detalles esperanzadores.

Sobre todo lo ha hecho su pívot Wildens Leveque, cuya procedencia de Tercera FEB (Marín) no ha impedido que fuese el gran dominador de todos los encuentros. También se ha mirado en la antigua EBA con la llegada de Patrick Lima, pero el resto del núcleo principal son jugadores ya muy testados en Segunda FEB: el base Albert Lafuente, el escolta Álvaro Palazuelos, el alero Matteo Strikker y el ala-pívot Alex Mazaira.

Genera ilusión la presencia de un adolescente como al fin y al cabo es el cacereño Nico Marina, que ejercerá como base reserva cuando todavía está a punto de cumplir 17 años.

«Hemos seguido con nuestro plan, viendo detalles en los que aún tenemos mucho crecimiento y también y los detalles del rival, con los problemas que nos puedan plantear», comentó este viernes Carbajal antes de montarse en el autobús camino de Pamplona. En la cercana Sarriguren se disputará el partido. Excepto la consabida baja de Kalinicenko, todos están disponibles después de que Lafuente superase el corte en la ceja que sufrió en la pista del Getafe.

Margen de mejora

«Hay en una cosa que el equipo no está fallando, que es en energía, en ganas, en no bajar los brazos, y en eso no se lo podemos reprochar. Nos falta química, comprensión de las normas y nuestras reglas, pero eso es parte de un proceso. Lo importante es que, en el camino, no nos estamos cayendo. Vemos muchísimo margen de mejora, pero lo que tenemos nos está valiendo para competir partidos contra equipos de nuestra categoría», explicó el entrenador del Cáceres, que refrendó que «lo mejor es ir corrigiendo y creciendo con victorias, aunque sean apretadas».

El partido podrá verse a través de la aplicación de la LaLiga+ y escucharse, una temporada más, en Radio Marca Cáceres.