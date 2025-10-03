Cisqui: “Somos como las hormiguitas, ganar puntos para el invierno”

Cisqui, entrenador del Extremadura, sabe que el fútbol es una montaña rusa que no entiende de victorias ni de pasados. Igual que subes, bajas. Igual que vuelas, te caes. Y el almendralejense, curtido en mil batallas, lo tiene claro y afronta el partido del domingo a las 12.00 horas ante el UCAM con los pies en el suelo, pese al pleno de cuatro victorias que lo hacen líder del grupo IV de Segunda Federación.

“Llega un rival poderoso, muy dotado técnicamente, que querrá la posesión como nosotros. Se me antoja un partido difícil, pero bonito para nuestra afición, con dos equipos que vamos a querer ganar desde el principio”, señala el preparador azulgrana.

Cisqui apunta que el grupo progresa sin confundir resultados con complacencia. “Aunque ganemos, siempre hay cosas que corregir; y es más fácil superarse desde la victoria”, dijo antes de remarcar la “actitud y compromiso del día a día” de la plantilla: “Aceptan todo lo que les inculcamos y quieren más. Eso enorgullece muchísimo a un entrenador”. Recordó, además, la capacidad de respuesta del equipo ante la adversidad: “Nos hicieron gol muy pronto el otro día y supimos levantarnos”.

El míster azulgrana trasladó a los suyos un mensaje claro para evitar la euforia: “Somos como las hormiguitas: cada partido, tres puntos más para la hucha. Que luego viene el invierno. Trabajar, madurar el encuentro e intentar ahorrar semana a semana, porque vendrán momentos difíciles y tendremos que tirar de esa hucha. No hablo de ‘cuatro victorias’: hablo del siguiente reto”. En lo táctico, explicó que el cuerpo técnico ha preparado “muchas tareas” para combatir y neutralizar al UCAM, al que considera “uno de los mejores equipos de la categoría”, y pidió mantener “la intensidad muy alta” en ataque y defensa: “Un partido hay que madurarlo y proponer con y sin balón; quiero un equipo valiente, atrevido y con confianza”.

El entrenador también tuvo palabras especiales para la grada: “Nuestra afición es como esos padres que protegen: cuando el partido se pone cuesta arriba, su aliento empuja. En viajes largos han estado ahí; eran pocos, pero para nosotros significaban mucho”. Con la dinámica actual y el respaldo del público, Cisqui apela a seguir sumando “tres puntitos” cada semana, sin mirar más allá del siguiente desafío. “Lo que ganemos ahora, para el invierno”, resumió.