Gloria o infierno para el Campanario: todo abierto en la previa de la Copa del Rey

Rayo Vallecano o Getafe. Ese es el premio gordo al que quiere aspirar este sábado el Campanario en el choque de vuelta de la ronda previa de la Copa del Rey. Un hito que sería histórico y para el que no solo se ha volcado el club a través de sus jugadores, técnicos y directivos, sino toda la localidad y gran parte de la comarca de La Serena.

El equipo que dirige Juan Carlos Segador ‘Cano’ viaja hasta tierras toledanas para medirse al CD Yuncos, rival ante el que, en el choque de ida disputado hace siete días, no logró pasar del empate a cero a pesar de las buenas y claras ocasiones de las que dispuso el conjunto rojillo. Oportunidades que pudieron haberle permitido adelantarse en el marcador y llevar una renta más favorable para este encuentro de vuelta.

“En la ida teníamos la incertidumbre de no conocer suficientemente al rival; ahora ya les conocemos y sabemos a lo que nos enfrentamos”, señala el técnico del Campanario en las horas previas al choque de este sábado. Cano reconoce que su equipo fue mejor y que dispuso de más ocasiones que su adversario. Quizás por eso habla de una sensación agridulce al no haber aprovechado lo que considera buenas oportunidades. Sin embargo, no lo utiliza como excusa, sino como motivación para desquitarse en la vuelta y lograr que sus jugadores materialicen esas ocasiones y se lleven el triunfo final.

Son conscientes de que están ante solo 90 minutos —y quién sabe si algo más— para ganarse el derecho de enfrentarse a un equipo de Primera División. Ese es el sueño de toda la plantilla y de todo un pueblo: hablar, a partir del domingo, de a quién prefieren, si Rayo Vallecano o Getafe. Antes, deberán doblegar a un Yuncos que también ha dejado claro que quiere vivir ese mismo sueño y que venderá cara su derrota.

Marea rojilla

Los jugadores y cuerpo técnico del Campanario no estarán solos este sábado en Yuncos, ya que se espera un desplazamiento masivo a tierras toledanas. Ya se han completado dos autobuses y habrá un buen número de viajes particulares en coche. Muchos aficionados se están organizando incluso para compartir vehículos.

Será una aventura de 320 kilómetros para animar a su equipo en el que, probablemente, sea el encuentro más importante de toda su historia. Nunca antes estuvieron tan cerca de jugar ante un Primera División.