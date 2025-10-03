Juan Marrero: «El partido de mañana es importantísimo y la única mentalidad es ganar»

El Badajoz regresa este sábado al Nuevo Vivero con el objetivo de sumar la primera victoria de la temporada ante su afición. El conjunto blanquinegro recibe al Diocesano en un duelo en el que Juan Marrero, pese a las dificultades, no esconde que solo vale la victoria. «El partido de mañana es importantísimo y la única mentalidad es ganar», declaró el técnico en la previa, subrayando la necesidad de recuperar terreno en la clasificación tras un inicio complicado.

El entrenador confirmó que Jorge Barba y Borja Domingo son duda hasta última hora, aunque confía en poder contar con ellos. «Iturraspe sigue una semana más fuera, tiene un problema en la espalda desde que llegó y ha recaído varias veces. Se va a infiltrar y a partir de ahí podrá estar con nosotros», explicó. Además, Pavón se une a la enfermería tras sufrir una rotura muscular que lo mantendrá apartado entre seis y siete semanas.

Marrero reconoció que la diferencia respecto a jornadas anteriores radicó en la victoria frente al Villafranca. «Cuando ganas todo se ve de otra manera. Ante el Don Benito hicimos una primera parte desastrosa, pero en la segunda ya se vio al Badajoz que queremos ser», señaló.

Sobre Karim Abubakar, recién incorporado, destacó que «es un futbolista con experiencia en la categoría, con humildad y predisposición. No está a su mejor nivel físico, pero va a aportar». También dejó abierta la posibilidad de reforzar la plantilla. «La profundidad depende de los factores en contra. Puede ser que necesitemos a alguien más, pero recuperando a todos tenemos una plantilla compensada», manifestó.

Del Diocesano, rival de este sábado, advirtió de su verticalidad y del trabajo de Adolfo Senso. «Cuenta con un equipo de mucho talento y debemos vigilar las transiciones con muchas ayudas», aseguró.

Por último, confirmó que el césped del Nuevo Vivero será levantado este lunes, lo que obligará al Badajoz a disputar varios partidos fuera de casa. «Parece que ha mejorado bastante, pero según me han dicho estaremos un mes y medio sin poder entrenar en el estadio», lamentó.