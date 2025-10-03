El Mérida pide ayuda a la afición para cambiar la racha

El Mérida volverá a jugar este domingo (12.00 horas) en el Romano José Fouto para enfrentarse al Arenas de Getxo. El feudo emeritense se ha caracterizado en los últimos tiempos en ser un fortín como resultados, entre otras cosas, en la comunión entre el equipo y la afición. Sin embargo, el último choque en casa se saldó con derrota (2-4) ante el Celta Fortuna, aunque también es cierto que, tras un 0-3, los de Fran Beltrán llegaron a ponerse a un solo gol de desventaja llevados en volandas por la grada.

«Creo que, sin el empuje de la gente, el equipo no hubiera conseguido merecer empatar como lo mereció y lo tuvo aquel día», dijo este viernes el técnico emeritense. «No conozco mucho el Romano, conozco lo que decís los que sois de aquí sobre el Romano, pero yo, de verdad que, desde el primer momento, he sentido que el equipo cuando está compitiendo tiene el apoyo de la gente. Estoy convencido que, después de tres semanas, va a venir con ganas de que gane su equipo. Y para lograrlo es más fácil que ellos animen a muerte como están animando», señaló.

Con respecto al trabajo de su propio conjunto, Beltrán reconocía que había sido una semana «normal», aunque «somos conscientes del momento. En una primera fase de la semana, estás triste porque no has conseguido tus objetivos en el partido anterior y luego ya desde muy pronto estás pensando y preparado para lo que viene».

Muchísimas ganas

La vuelta a casa supone que el equipo tenga «muchísimas ganas de jugar en nuestro estadio, de estar con nuestra gente y de a ver si la podemos dedicar y ofrecer una victoria que, además, creo que lo merecen».

Tras una racha de cuatro derrotas consecutivas en las primeras cinco jornadas de liga, es normal que los jugadores muestren desconfianza en lo que están haciendo, en este sentido, el preparador creía que «es importante que seamos conscientes de nuestras virtudes, de nuestros defectos y también de las cosas que hacemos bien y tener confianza. Tenemos que salir limpios, con la mente fresca y con el foco única y exclusivamente en cada acción del partido para competir y jugar mejor».

Según Beltrán, el plantel «está responsabilizado porque, además, aquí esto es el inicio de un proyecto y no hablo de mí. Hay una idea que se está instaurando en la que el nivel de profesionalización está creciendo y va a crecer. Entonces, los jugadores han pasado de estar hora y media o dos horas en el Romano, a estar cinco o seis».

Entrenamiento del Mérida esta semana. / AD Mérida

Defiende que sus jugadores «están haciendo las cosas muy bien de lunes a viernes y el fin de semana no están consiguiendo lo que alguno, cuando trabaja tanto, siente que merece». Entendía que «cuando se viene de este tipo de derrotas se sufre mucho para ganar el primer partido, porque hay un momento que se tiene miedo a perder eso que ves tan cerca y das un paso atrás y estás un poco más a expensas, pero como el resultado en sí no lo podemos controlar, nos tenemos que centrar mucho en hacer las cosas bien cuando tengamos el balón y en hacer las cosas bien cuando no lo tengamos». Solo mantiene la duda de Jacobo.

Como se ha citado, el equipo vuelve al Romano tras dos semanas en las que tampoco lo ha pisado para entrenar por la resiembra que ha sufrido. En este tiempo han entrenado en el Campo del Guadiana, «era la solución que había» y Beltrán agradecía “el trato y la disposición que han tenido para ayudarnos en este momento en el que no teníamos campo para entrenar. Ha sido espectacular, por lo cual sería muy desagradecido por mi parte criticar absolutamente nada», reconociendo que las condiciones eran peores que en el propio estadio emeritense o como se aspira a que esté el terreno de los Campos de la Federación Miguel Patón. Sin embargo, «hemos podido preparar los partidos bien y los resultados que han ido sucediendo estas semanas es responsabilidad nuestra, no de donde hemos entrenado».