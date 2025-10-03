El Miralvalle juega en La Palma la primera jornada

Empieza el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle una nueva temporada en la Liga Femenina 2, la cuarta consecutiva. Como en las anteriores, el objetivo continúa siendo el ascenso a Challenge, algo que se ha escapado de las manos en las últimas fases finales. La primera cita de este largo camino es en La Palma, donde espera el recién ascendido Isla Bonita. Es un viaje largo que culminará con la cita programada para las 21.30 hora peninsular.

Las placentinas inician una nueva etapa también en cuanto a filosofía: por primera vez serán dirigidas por alguien no criado en el club, en este caso la balcánica Adrijana Knezevic.

La nueva entrenadora, que acaba retirarse como jugadora, ha llegado con planteamientos renovados que tendrá que adaptar a una entidad que hasta ahora, al menos a nivel senior, siempre había apostado por técnicos de la casa, como ‘Rula’ Pérez y ‘Pakillo’ Carrera. Ahora se pretende dar un giro, teniendo en cuenta además que gran parte de la plantilla también acaba de llegar al club. Sí continúan emblemas como María Romero y Cristina Lázaro.

Es una incógnita lo que puedan ofrecer tanto las locales, que acaban de subir a la LF2, como las visitantes, que casi siempre se han enfrentado a rivales de superior categoría durante su preparación de septiembre.