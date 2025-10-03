El Al-Qázeres, a refrendar en casa su notable inicio liguero

Intentará este sábado el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura prolongar su buen inicio de temporada. Será en el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres desde las 18.00 horas frente al Fustecma NBF Castelló. El buen sabor de boca que dejó el estreno de la semana pasada frente al Real Canoe (66-75) resulta difícilmente superable.

«Ha sido una alegría que nos ha venido bien para sentir que lo que veníamos haciendo en pretemporada ha tenido un resultado luego en partido oficial, que siempre es lo que buscamos»», comentó Jesús Sánchez. Para el entrenador del Al-Qázeres, fue especialmente agradable «lo bien que competimos en algunos momentos» en una pista en la que «en las mismas circunstancias hemos perdido otros años».

«Mentalmente para ganar partidos fuera de casa hay que hacer lo que hicimos allí: cuando ves que el rival aprieta con su público, que seas capaz de mostrar cierta madurez e inteligencia», añadió, quizás incluso sorprendido del ritmo que mostró su equipo, con un equipo «con ganas de agradar y de ir con todo».

«Las jugadoras nuevas, que son las que están llamadas a tirar del equipo, ya están aportando y encontrando sus situaciones. Por lo pronto es bueno que esta primera jornada hayan podido tener buenos números y adaptándose a su papel», añadió.

Muy esperanzadoras fueron las actuaciones de las dos exteriores portuguesas que han llegado para reforzar la plantilla: Inés Ramos (16 puntos, 6 asistencias y 4 robos) y Raquel Laneiro (23 puntos con 4 de 8 en triples). También sumó un doble-doble Nerea Liste (10 puntos y 11 rebotes).

El rival

En teoría el Fustecma NBF Castelló está llamado a luchar por la salvación en su segundo año en la Liga Femenina Challenge. Ofreció cierta resistencia ante el Recoletas Zamora, pero acabó perdiendo (56-68). Sánchez destaca el hecho de que conserve la misma base que la pasada temporada, cuando yendo claramente de más a menos logró la permanencia «merecidamente». «Las veo muy conjuntadas y por eso me resulta peligroso cogerlas ahora», resumió.

El club espera ir atrayendo cada vez a más aficionados al Multiusos para tener un valor extra: «les he comentado a las jugadoras que quien gane aquí tiene que hacer muchas cosas bien».