Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo debuta con una cómoda victoria
El conjunto arroyano se impone 3-0 al Voleyourense en un duelo marcado por la lesión de una jugadora rival
El Extremadura Arroyo inició este sábado la temporada de la Superliga Femenina 2 con una cómoda victoria por 3-0 (25-23, 25-14 y 25-11) ante el Voleyourense, en un partido que estuvo por condicionado por la, en apariencia, grave lesión que sufrió la opuesta del cuadro gallego, Paula Colmenárez, en el transcurso del primer set, cuando el marcador reflejaba empate a 23.
Tras la lesión en el tobillo derecho de Colmenárez, la escuadra arroyana se mostró superior a su rival en todos los aspectos de juego hasta finiquitar el encuentro por un claro 3-0.
Mejores anotadoras
En el apartado anotador destacó la actuación de la capitana local, Desirée Castaño con 11 puntos, por delante de Juana Giardini y Carol Afán (ambas con 9) y Laura Lozoya (8), mientras en el conjunto orensano sobresalieron Krisbany Linárez (9), Paula Colmenárez (7)y Sara Bea (5).
El partido comenzó de forma muy disputada por ambas formaciones hasta que el equipo extremeño logró una renta de cuatro puntos (18-14, 19-15, 21-17), que sin embargo no supo administrar hasta la victoria parcial dada la reacción visitante (23-23).
A partir de la reanudación del partido tras la lesión de Colmenárez, las jugadoras de Pablo Alonso dominaron a placer, incluso con muchas suplentes en el cancha.
La próxima semana, el Extremadura Arroyo, primer líder de la competición tras su solvente triunfo, rendirá visita a la pista del Club Instituto Zalaeta de La Coruña en el encuentro correspondiente a la segunda jornada.
