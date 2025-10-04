El Badajoz gana al Diocesano para ponerse en positivo

La quinta jornada de la Tercera Federación extremeña arrancó este sábado con dos encuentros, el triunfo 3-1 del Badajoz ante el Diocesano y la victoria por la mínima del Pueblonuevo ante el Moralo (1-0). Este domingo se juegan los siete partidos restantes.

El triunfo 3-1 del Badajoz ante el Diocesano permite a los de Juan Marrero ponerse en positivo. Dos victorias seguidas suman los blanquinegros, que dejan así atrás la sanción que les restó tres puntos por su incomparecencia ante el Azuaga por los problemas con las licencias. El cuadro pacense, sin hacer un buen partido, superó al equipo colegial, que no encontró continuidad a su primera victoria de la temporada (tras tres empates) el pasado domingo.

La cuenta en el Nuevo Vivero la abrió Álex Alegría al borde del descanso (min. 45) tras un centro de Bermu, uno de esos goles que hace mucho daño al rival e infla de moral a quien lo consigue. En la segunda parte Fran Miranda amplió la renta para los de Juan Marrero en el 50 con un disparo desde fuera del área que rebotó en la defensa para acabar dentro de la portería y Borja Domingo hizo el tercero en el 60 para aparentemente dar tranquilidad al Badajoz, aunque el gol de Koke en el 61 para el Diocesano volvió a poner tensión al encuentro, en el que el Badajoz tuvo que sufrir para hacerse con los que tras puntos que imperan ya en su casillero.

En el otro encuentro adelantado al sábado, el Pueblonuevo logró su primer triunfo del curso a costa de un Moralo que está encajando muchos goles. En este caso solo fue uno (1-0), un gol que hizo Loreto en el minuto 78. Ambos conjuntos son los que más goles están recibiendo en este arranque liguero. Trece le han marcado ya al equipo de Pueblonuevo del Guadiana, mientras que al de Navalmoral de la Mata son diez los que le han marcado. Eso sí, los moralos, con once, son los máximos realizadores.

Los partidos dominicales

Cuando el campeonato va a entrar en su segundo mes de calendario, no hay todavía grandes distancias en el grupo XIV de Tercera Federación. Cinco equipos todavía no han ganado y ocupan posiciones en el furgón de cola; mientras que cuatro aún no han perdido incluyendo al líder Villanovense junto al Azuaga en las primeras plazas.

Por otro lado, para el domingo por la mañana se han fijado tres partidos. El líder juega en casa en uno de ellos: Villanovense-Santa Amalia (12.00) en un duelo de cercanías muy interesante; ojo a los amalienses con solo un gol en contra hasta ahora. Además Cabeza del Buey-Don Benito (12.30) entre uno que ha subido y otro que ha bajado con respecto a la temporada anterior, quieren su primer triunfo los de casa ante la mejor racha en vigor del torneo con tres victorias seguidas; y Puebla de la Calzada-Calamonte (12.30) al que llegan los locales en un buen arranque liguero y los visitantes en busca de su primera victoria.

Por la tarde, destaca el Llerenense-Villafranca (18.00) entre dos candidatos al playoff y especial urgencia de los de Llerena ya con dos derrotas. En el Jerez-Montijo (17.00) se une la necesidad común de ganar de no alejarse de la zona alta. En el Montehermoso-Azuaga (18.00) duelo desigual en cuanto a sus respectivas posiciones en la clasificación, con el objetivo de su primer triunfo los locales y volver a ganar los visitantes tras empatar en casa la cita anterior, y en el Jaraíz-Gévora (17.00) no pueden permitirse dudas los veratos tras dos jornadas sin victoria, recibiendo a un recién ascendido todavía sin cosecha en sus salidas.