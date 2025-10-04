El Cacereño Femenino prueba su mejoría ante el filial del Real Madrid

El Cacereño Femenino afronta este domingo (12.30 horas, Campos Manuel Sánchez Delgado) una nueva cita en la Primera Federación Femenina, correspondiente a la quinta jornada de la competición. Lo hace con el ánimo renovado tras lograr la primera victoria de la temporada el pasado fin de semana frente al Europa (2-3) y con la ilusión de poder ofrecerle una alegría a su afición ante un rival de mucho nivel como el Real Madrid B.

El conjunto de Ernesto Sánchez llega a este encuentro en la décima posición de la tabla, con cuatro puntos (una victoria, un empate y dos derrotas), después de un inicio de curso marcado por la falta de acierto de cara al gol. Esa barrera parece haberse roto en Barcelona, donde el equipo cacereño se impuso en un intenso duelo que sirvió para liberar tensiones y recuperar confianza. Por su parte, el filial madridista ocupa la quinta plaza con siete puntos, tras sumar dos triunfos, un empate y una derrota. El Madrid B ha mostrado una gran solidez en este arranque, apoyado en una plantilla joven, talentosa y con jugadoras llamadas a ser protagonistas en el fútbol femenino nacional en los próximos años.

Ernesto Sánchez no oculta el respeto por el adversario, aunque confía en que su equipo mantenga la línea ascendente. «Recibimos a una de las mejores canteras de España, un verdadero equipazo que está compitiendo además muy bien», señaló el técnico en la previa. «Me sorprende que este año los filiales estén un escalón por encima al de la temporada anterior, tanto Madrid B como Barça B o Atlético B. Están a un muy buen nivel y este domingo en Pinilla vamos a ver a algunas de las futuras estrellas del fútbol femenino español. Va a ser un partido muy complicado, pero también muy bonito de ver».

El preparador insistió en la importancia del buen momento anímico tras el triunfo ante el Europa. «Las jugadoras tenían ese pequeño bloqueo con el tema del gol, y haber conseguido tres tantos en facetas distintas del juego les ha dado confianza. Se les nota más sueltas, más alegres y con la mente limpia. Han entrenado muy bien durante la semana», apuntó Sánchez, satisfecho también con la integración progresiva de los fichajes. «Cada día las jugadoras nuevas están más metidas en lo que es el ADN del Cacereño, lo que hace que el grupo sea más compacto y el trabajo diario más fácil».

Cita para la afición

El entrenador del conjunto cacereño hizo además un llamamiento a la afición para que se acerque a Pinilla a disfrutar de un encuentro que promete fútbol de calidad. «La gente que venga va a disfrutar muchísimo. Van a ver a un Cacereño que ha perdido ese miedo a la competición y que ofensivamente está más suelto. Y enfrente, al Madrid B, con algunas de las mejores jugadoras jóvenes del país. Es uno de los partidos más atractivos que se pueden ver ahora mismo en Cáceres».

El Cacereño Femenino, que había iniciado la liga con un empate meritorio en Lleida (1-1) y dos derrotas ajustadas ante Valencia (0-1) y Fundación Albacete (2-0), confía en que el éxito en el campo del Europa suponga un punto de inflexión. «Ojalá podamos dejar los puntos en casa, porque sería un subidón aún mayor de cara a lo que nos viene este mes, con partidos de extrema dificultad», concluyó Sánchez.

Con un rival de enorme proyección y un equipo local crecido tras su primer triunfo, el duelo en Pinilla se presenta como una cita imperdible para los aficionados al fútbol femenino.