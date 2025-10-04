Fútbol
El Coria y su examen a domicilio
Los celestes juegan este domingo en Quintanar del Rey con la gran prueba de puntuar por primera vez esta temporada lejos de casa, su gran asignatura pendiente
El Coria vuelve este fin de semana a tierras manchegas con una idea fija: puntuar fuera de casa. A las 18.00 horas de este domingo, los celestes visitan al Quintanar del Rey en la quinta jornada del grupo quinto de Segunda Federación, en un duelo que mide la capacidad de reacción cauriense lejos de La Isla, donde el equipo todavía no ha sido capaz de puntuar. El objetivo es romper la dinámica negativa a domicilio tras las derrotas en Toledo (Copa Federación) y en Cuenca ante el Conquense (liga), y dar continuidad al buen momento exhibido como local.
En el capítulo de ausencias, Rai Rosa no podrá contar con Jacobo, que cumplirá su segundo y último partido de sanción por la expulsión en Cuenca. Queda en el aire Iván Ramos, entre algodones toda la semana tras ser sustituido por lesión ante el Moscardó. La buena noticia es la vuelta a la convocatoria de Bautista, ya disponible tras cumplir sanción ante los madrileños. Desde el vestuario, Juanjo Chavales ponía deberes durante la semana: «Hay que empezar a ganar fuera si queremos dar un paso adelante y mirar a la zona noble». El grupo ha trabajado desde el miércoles, después de dos días de descanso concedidos por el cuerpo técnico tras la última victoria.
Enfrente aparece un Quintanar del Rey recién ascendido, actualmente en puestos de playout con 4 puntos, todos sumados en San Marcos. Su fortaleza como local obliga al Coria a un partido serio en fases sin balón y eficaz en las transiciones, con atención especial a las jugadas a balón parado. El largo viaje y el horario pueden reducir la presencia de aficionados celestes en la grada, circunstancia que el equipo tratará de compensar con intensidad y concentración desde el inicio y ese reto mayúsculo de empezar a crecer en esta competición ganando puntos lejos de Coria.
Al margen del choque, el club ha aprovechado esta doble salida para cambiar el césped a variedad de invierno en La Isla, algo que estamos viendo se realiza prácticamente en todos los equipos de la categoría. Los técnicos aseguran que, para el siguiente compromiso en casa, el terreno de juego estará en perfecto estado, con la intención de sostener la racha positiva como local y proyectarla, por fin, también a domicilio.
Alineaciones probables
QUINTANAR: Bartual, Perea, Fer Romero, Ojeda, Etxebe, Fabra, Ruiz, Murcia, Gonpi, Bueno y Eric Iglesias.
CORIA: Loscos, Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Álvaro, Tapia, Sergio Gómez, Bautista, Adri Pérez, Dawda y Mercadal
ÁRBITRO: Abraham Belloso (madrileño).
ESTADIO: Municipal de San Marcos.
HORA: 18.00.
