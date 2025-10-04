El Extremadura quiere meter la ‘quinta’ ante el UCAM

Ganar y guardar. La filosofía de las familias humildes unidas. Así trabaja ahora el Extremadura de Cisqui, que este domingo, a las 12.00 horas, recibe en el estadio Francisco de la Hera al UCAM Murcia, uno de los rivales más peligrosos de este grupo cuarto en Segunda Federación. El cambio de horario se debe a la negociación previa que el Extremadura está haciendo con los equipos murcianos, a fin de que los desplazamientos de vueltas sean más cómodos tanto para los azulgranas como para los rivales, dada la gran distancia que hay en kilómetros.

El plato de este domingo tiene muchos ingredientes para ser un gran encuentro. Por un lado, un Extremadura en alza. Los azulgranas, además de ganar, están mostrando un juego dinámico, veloz, de compenetración y que, por momentos, enamora. No es fácil jugar partidos muy completos en todos los aspectos en categorias de este tipo, y el Extremadura los está haciendo.

Por otro lado, enfrente estará un rival que le va a tratar de quitar la pelota. El UCAM Murcia, con una base parecida a la del pasado año, es un equipo que quiere ser protagonista del juego con balón. El año pasado ya lo demostró en la Copa Federación, donde Almendralejo vivió uno de los partidos más vibrantes. Pese a perder aquel encuentro, el UCAM fue, posiblemente, el mejor equipo jugando al fútbol que pasó por el Francisco de la Hera el año pasado.

Sobre el césped, el Extremadura dispone de algunos contratiempos. Por un lado, Carlos Cordero, que tiene una microrrotura muscular y se perderá su primer encuentro de la temporada. Todo apunta a que Tala, que lo hizo muy bien de central izquierdo en Águilas, le supla en el puesto.

Álvaro Barrero sigue sin recuperarse de su proceso de pubalgia, mientras que Robe Moreno, evoluciona positivamente, pero aún no está disponible.

No parece que Cisqui vaya a modificar mucho su once inicial, salvo la entrada de Tala por Carlos Cordero, ya que está funcionando todo a pedir de boca.

En cuanto al UCAM Murcia, su plantilla está compuesta por jugadores netamente de Segunda y Primera Federación. Germán Crespo, su entrenador, ha comentado que «vamos a enfrentarnos a un rival que ha empezado muy bien esta temporada y que está haciendo mucho daño a balón parado. Respetamos al Extremadura, somos conscientes de que tenemos que estar centrados hasta el pitido final y vamos a su casa con el objetivo de sumar los tres puntos», advierte. Los ingredientes están servidos. Hay partidazo.