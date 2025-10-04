Ilusionante arranque de un Al-Qázeres que vuelve a ganar

72 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Raquel Laneiro (19), Inés Ramos (6), Josephine Filipe (16), Lucía Méndez (2), Nerea Liste (3) -cinco inicial-, Lucía Fontela (8), Victoria Gauna (10), Carmen Suárez (8) y Clara Prieto (0). 67 - FUSTECMA NBF CASTELLÓ: Aina Ferri (10), Sabina Carli (9), Laura Campos (16), Magdalene Agyei (10), Luz de Giacomo (4) – cinco inicial – Sendy Basaez (0), Claudia Pérez (13), Lourdes Ruiz (2), Lucía Jovena (0) y Cristina Villamor (3). MARCADOR POR CUARTOS: 26-24, 39-37 (descanso), 49-52 y 72-67 (final). ÁRBITROS: Raúl Aguilera Mellado y Saúl Pérez Hernández. Eliminada por cinco faltas la jugadora visitante Magdalene Agyei. INCIDENCIAS: Partido de la segunda jornada de la Liga Femenina Challenge disputado en el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. Unos 250 espectadores. En el descanso del partido se rindió homenaje al nadador cacereño Guillermo Gracia.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura venció en su estreno en casa a Fustecma NBF Castelló (72-67) en la segunda jornada de la Liga Femenina Challenge. El equipo de Jesús Sánchez logró un triunfo trabajado que supone un inicio de campeonato ilusionante, más que por las dos victorias, por mostrarse un conjunto más conjuntado de lo que se podría esperar a estas alturas, más compensado y en el que todas aportan sin bajar el nivel de las compañeras.

Las ganas de agradar ante su público se ponían de manifiesto en el arranque de las cacereñas con una buena circulación de pelota, correctas selecciones de tiro y una defensa agresiva, sorprendente tan de inicio. Pero el plan de las locales tenía una fisura a la hora de defender el tiro exterior de Castelló que embocaba desde lejos con buena puntería y demasiadas facilidades. Hasta cinco triples consiguieron las de Jaume Tormo en el primer cuarto.

Desventaja inicial

Jesús Sánchez paraba el partido para reparar la avería que había generado una desventaja de siete puntos mediado el cuarto (14-21). Las indicaciones del técnico cacereño y la entrada a pista de las primeras rotaciones surtieron efecto. Victoria Gauna en la zona y Lucía Fontela por fuera elevaban la eficacia defensiva de las cacereñas hasta el punto de voltear el marcador en lo segundos finales del primer acto (26-24).

En el inicio del segundo cuarto el partido continuaba más controlado por el Al-Qázeres que definitivamente había frenado en seco a las lanzadoras valencianas. Los ataques se jugaban en estático y apenas había transiciones porque los rebotes eran en su mayoría defensivos. Y las locales parecían estar cómodas en este guion de partido más serio donde comenzaba a destacar el acierto de la base internacional portuguesa Raquel Laneiro, tanto para anotar desde cualquier distancia como para manejar el juego en esas fases en que más claridad se necesita en posesiones largas. La ventaja también se fue a los siete puntos (37-30), en este caso para las de casa, a falta de tres minutos para el descanso, pero el marcador se volvió a igualar antes de pasar por los vestuarios por un par de fallos en lanzamientos fáciles.

Ajustes tras pasar por los vestuarios

Tras el descanso, los ajustes defensivos de los dos técnicos daban resultado. Ninguno de los equipos lograba buenas opciones de tiro y las canastas llegaban a cuentagotas. Y como los rebotes seguían siendo en su mayor parte para el equipo defensor, no había segundas opciones de tiro ni contraataques, con lo que el partido, aunque duro en las marcas, daba la sensación de ir viajando sin mucha historia a la espera de la resolución en el último cuarto. Nerea Liste en la pintura, flanqueada por Lucía Méndez y Josephine Filipe, formaban la sólida trinchera local. Sólo en el tramo final, las visitantes consiguieron poner algo más de velocidad en sus ataques y volvían a sufrir las cacereñas que acababan el tercer cuarto tres abajo (49-52).

Guille Gracia, al que se rindió homenaje en el descanso del partido. / CARLOS GIL

Pero el arranque del último cuarto fue bueno del Al-Qázeres que, con dos triples consecutivos de Carmen Suárez, volvía a ponerse por delante en el marcador. Durante la mitad del cuarto la defensa cacereña rozó la perfección e impidió que Castelló anotara punto alguno, pero la ventaja cacereña no se fue más allá de los ocho (63-55) debido al buen nivel defensivo también de las visitantes, pero que fue suficiente para llegar a un final sin sobresaltos.