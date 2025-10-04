El 'protocolo Lamine' que activó España: nunca a solas con un adulto y autorización de los padres en los viajes

El Consejo Superior de Deportes (CSD) promueve la protección de menores en el ámbito deportivo a través de la implementación de protocolos y medidas de seguridad, como la creación de figuras como la de los delegados y delegadas de Protección, el establecimiento de normativas para espacios de descanso, el apoyo psicológico a víctimas y la vigilancia de la aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El objetivo de esta ley es crear un entorno deportivo seguro, libre de violencia y abuso, garantizando el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el deporte.

Esos "delegados y delegadas de Protección" son designados para velar por la seguridad de los menores en las organizaciones deportivas y para ser el canal de comunicación y también de denuncia cuando se pone en peligro el bienestar del menor deportista. Además, se encarga de exigir a las federaciones deportivas la creación de estos protocolos y de la implementación de la figura de los delegados. Dentro de las medidas de seguridad que dictamina en los entornos de concentración del deportista se establecen normas sobre la separación de menores y adultos, la prohibición de compartir habitaciones, y el control de visitas durante los eventos deportivos. Lo que incluye la prohibición de la entrada de adultos a las habitaciones de menores durante las horas de descanso. Para la protección frente a la violencia y el acoso la ley instaura la obligación de crear registros de casos de violencia sexual en los Centros de Alto Rendimiento, garantizando la confidencialidad y el respeto a la voluntad de la víctima, al tiempo que le ofrece apoyo psicológico.

Otro área importante de la ley es la referida a los entornos libres de discriminación, impulsando la creación de un entorno deportivo inclusivo y rechazando insultos y expresiones discriminatorias basadas en edad, raza, orientación sexual, etc... Además, desde el CSD se fomenta la comunicación creando canales de comunicación entre los menores, sus familias, entrenadores y la organización deportiva y se han liderado proyectos de cooperación europea como el I-PROTECT con la Fundación Deporte Joven, buscando un enfoque integral para la protección de la infancia en el deporte.

'El protocolo Lamine'

El caso de Lamine Yamal, con su debut en la selección española de fútbol a los 16 años, ha puesto el foco en la existencia de este tipo de protocolos y medidas de seguridad para garantizar el bienestar del futbolista azulgrana. El pasado 2 de septiembre Lamine llegó a Las Rozas a su aire. Era la primera vez que acudía sin la necesidad de cumplir el protocolo de protección de la infancia y la adolescencia que tiene activado la Real Federación Española de Fútbol para los casos de futbolistas que aún no han cumplido los 18 años. Caso de Lamine, o recientemente de sus compañeros en el Barça, Pau Cubarsí o Gavi.

En la Federación está vigente el 'protocolo de protección de la infancia y la adolescencia'. Un documento de 45 páginas y 10 puntos en los que se establece los requisitos y procesos a activar cuando hay menores de por medio que se centra en la creación de entornos seguros para estos deportistas menores de edad. Un documento en el que trata todo lo relativo a abusos sexuales, acoso, abusos físicos, bullying, ciberbullying, grooming o maltratos físicos o emocionales. El protocolo especifica claramente las definiciones y las situaciones de riesgo que se pueden producir en presencia del deportista. Para empezar quienes estén en contacto con ellos, desde el seleccionador Luis de la Fuente al conductor de autobús, no pueden tener antecedentes de delitos de naturaleza sexual. Y todos están obligados a recibir una formación sobre la protección del menor, incluyendo la violencia sexual.

Las situaciones de viaje son otro punto especialmente sensible. La Federación debe recibir la autorización de los padres de los menores o sus tutores legales, además de entregar al club de origen los horarios de viaje y el itinerario. El menor siempre estará acompañado de un adulto hasta el lugar de la citación con la selección, teniendo la RFEF la obligación de comunicar previamente quién es el adulto que lo recogerá, el lugar donde lo hará y la obligación de estar en el sitio convenido antes de la llegada del menor.

Cara a cara acompañados

Siguiendo las pautas que indica el CSD en sus medidas para la protección de menores, la RFEF también dispone que para evitar situaciones de riesgo cuando se trate algo con el menor nunca sea cara a cara. Y por ello "se garantiza en la medida de lo posible que una persona menor de edad no esté nunca a solas con un adulto en un espacio que no sea público o visible (gimnasios, despachos, almacenes, salas de fisioterapia etc..). Deber haber dos adultos con el menor".

Otro punto importantes es el que se refiere a los estudios. En la Eurocopa de Alemania, que se disputó entre el 14 de junio y el 14 de julio de 2024 en suelo teutón, Lamine estaba en pleno periodo de exámenes. El de Rocafonda aprobó la ESO en plena concentración, gracias, entre otras cosas, a todas las facilidades que le brindó la Federación Los estudios de los menores se convierten en una prioridad en las concentraciones, por lo que siempre se reserva un espacio para que dediquen un tiempo a los programas escolares que cursen habitualmente cuando acuden a la concentración. Y ese fue el caso de Lamine, que a finales de junio ya había aprobado la ESO y dos semanas después celebraba de forma divertida sobre el césped del Olímpico de Berlín "el aprobado más que la Eurocopa". Además, la RFEF también ha invertido en la formación de profesionales (técnicos, psicólogos, educadores...) para ayudar a que se produzca una adaptación adecuada a la realidad del menor en el entorno del deporte de élite.