El Mérida necesita cambiar el rumbo ante el Arenas

Se llevan disputadas cinco jornadas de liga y el ambiente en el entorno del Mérida es absolutamente depresivo después de cuatro derrotas consecutivas. Es por eso por lo que el equipo de Fran Beltrán necesita, con el apoyo de la grada del Romano José Fouto, que «tiene que animarnos a muerte», darle la vuelta a la situación este domingo (12.00 horas) recibiendo al Arenas de Getxo, un equipo que todavía no ha puntuado a domicilio.

En el último partido, la semana pasada en Zamora, Beltrán modificó el sistema de inicio con una línea de tres centrales, aunque terminó el choque con el sistema habitual de defensa de cuatro. Para esta cita no ha aclarado si, además del dibujo, puede haber cambios en el once titular, teniendo en cuenta que, de momento, ha habido bastante inmovilismo a la hora de cambiar las piezas: «Valoramos un poco todo, es decir, venimos de una mala racha y la cuestión emocional tiene mucho valor. No tengo intención de señalar a jugadores en el sentido de que creo que el primero que tiene que mejorar soy yo a la hora de definir, de transmitir y de reforzar el plan». Concluía el técnico que su idea «no es cambiar mucho respecto a lo que venimos haciendo, sino intentar hacer lo que pretendemos mucho mejor, pero desde unas ideas que nosotros tenemos muy claras en cuanto a juego, independientemente de que jugamos con cinco o con cuatro».

Sin dar ninguna pista, Beltrán aseveró que el once lo tiene «bastante claro», por lo que habrá que esperar si da cierta continuidad a lo que está poniendo o llega el momento de ver a futbolistas como Luis Pareja en el eje de la zaga, a Chiqui en la banda izquierda, donde ha perdido protagonismo, o incluso a Artola para hacer la labor de segundo punta junto a Álvaro García.

. / EP

El equipo vasco, tiene la baja por sanción de Verde mientras que los emeritenses mantienen la duda de Jacobo.

Babá, el peligro que viene

Enfrente estará un Arenas con un futbolista que está destacando en este arranque liguero como es Babá, al que ha entrenado el propio Beltrán dos años. «Es un fenómeno de persona y de jugador». Sobre la ausencia de puntos a domicilio del equipo vizcaíno, recién ascendido, explicaba el técnico emeritense que «estos primeros seis meses, creo que el campo les condiciona, que al final no es lo mismo jugar en césped artificial y con las dimensiones con las que juegan, que jugar fuera de casa».

Conocedor del entrenador rival, Jon Erice, porque «me he enfrentado a él dos temporadas», Beltrán indicaba que «le gusta que sus equipos sean agresivos y que tengan la iniciativa; no espero a un equipo que venga a replegarse y a contraatacar».

En esta misma línea se expresaba el propio Erice al afirmar que el objetivo para el encuentro era «ser nosotros mismos, arrancar fuerte el partido, llevar la iniciativa del encuentro, llevar el partido a donde nosotros queremos. Vamos a ir allí a ser valientes e ir a buscar los puntos desde el primer minuto». Con respecto al Mérida, lo analizaba afirmando que «el entrenador del Mérida hace ajustes durante los partidos, le gusta tener jugadores polivalentes en las alineaciones. Sin necesidad de hacer cambios, le gusta ajustar el sistema continuamente. Ya lo hacía en el Marbella y en la cantera del Real Madrid». Destacaba también la entidad del cuadro romano: «No se nos puede olvidar de dónde viene el Mérida».

Es un equipo que estuvo a punto de conseguir el ascenso a Segunda División y en dos situaciones concretas, que podían haber sido favorables para ellos, en Zubieta se les fueron las opciones. El inicio de ellos no ha sido bueno, pero los he visto ser dominadores en muchas fases de los encuentros».

Para el técnico arenero «la clave del partido es el acierto. En área rival y en área propia. Vamos concienciados de que va a ser un partido muy complicado. Puede ser un partido engañoso para los que se fijen únicamente en la clasificación del Mérida. Nosotros, que lo analizamos, consideramos que va a ser un partido dificilísimo», sentenciaba Erice.