Primer viaje en balde del Cacereño

1 - LUGO: Marc, Garriz, Amo, Gayá, Caballo, Carbonell (Neco Celorio, min. 62), Txus Alba (Rosón, min. 81), Jorge G. (Iker Unzueta, min. 62), Lago Junior, Samanes (K. Presa, min. 51), N. Reniero (Pastrana, min. 62). 0 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi (Sanvi, min. 71), Martínez, Adri Crespo, Joserra, Ajenjo (Raúl Sanchís, min. 71), Diego Guti (Deco, min. 64), Berlanga, Carlos González (César Gómez, min. 80), Valdera (Sanchidrián, min. 64), Diego Gómez, GOL: 1-0: minuto 73, Iker Unzueta. ÁRBITRO: Fernando Bueno Prieto (Colegio madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Gayà y Celorio por el Lugo; y a Ajenjo y Carlos González por el Cacereño. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la sexta jornada del grupo 1 de Primera Federación disputado en el estadio Anxo Carro de Lugo.

El Cacereño no pudo mantener su condición de equipo invicto lejos de casa y acabó perdiendo en el Anxo Carro su primer partido como visitante tras encajar un gol en el minuto 73 ante el Lugo (1-0). Un tanto que los locales supieron defender hasta el pitido final tras un partido en el que el conjunto verde había tenido más balón y oportunidades, las más claras, un penalti en el minuto 8 de partido que lanzó Berlanga y que detuvo el guardameta del conjunto gallego, y un gol anulado a Diego Gómez en el inicio de la segunda mitad. También reclamaron los verdes lo que parecía otro claro penalti, pero el colegiano no lo estimó así.

Llegaba el Lugo muy necesitado al encuentro ante los verdes. El equipo local, en las quinielas para pelear por el ascenso a final de curso, tenía la obligación de ganar para alejarse de la zona baja de la tabla y los nervios parecieron jugarle una mala pasada en los primeros compases.

Salió mucho mejor el Cacereño, que desde el pitido inicial se hizo dueño del balón. Buscaban la portería contraria los de Julio Cobos ante un rival nervioso que apenas conseguía mantener la posesión y cometía fallos en el marcaje. Unos fallos que supo aprovechar a la perfección el CPC para protagonizar sus primeras llegadas al área contraria y conseguir, incluso, que el colegiado decretase un penalti a su favor cuando tan solo habían transcurrido ocho minutos de partido. Parecía que el partido se le podía poner de cara a los verdes, pero el guardameta local, Marc, adivinó las intenciones de Berlanga en el lanzamiento y detuvo la pena máxima. Fue un auténtico jarro de agua fría para los visitantes, y un espaldarazo para el Lugo, que a partir de ahí empezó a mostrarse más seguro de sí mismo.

Un duelo de ida y vuelta

Se igualó el duelo en el Anxo Carro y el conjunto gallego empezó a disputarle el balón al Cacereño. El partido se volvía de ida y vuelta, aunque seguían siendo los verdes quienes conseguían llegar con más peligro al área contraria y a punto estaban de nuevo de adelantarse en el luminoso en el minuto 16, en un remate de Carlos González, de nuevo el mejor de los cacereños en esa primera parte, que se iba alto. Probaba de nuevo el goleador verde apenas tres minutos más tarde, pero esta vez era el portero local el que evitaba que el balón se colase en la portería.

Poco a poco, sin embargo, el Lugo conseguía frenar las internadas del rival. Trataban los locales de dormir el partido y no dejar espacios a su rival y las ocasiones de gol empezaron a brillar por su ausencia, aunque el Cacereño no desfallecía en sus intentos. Al final, la insistencia de los visitantes estuvo a punto de dar fruto en el minuto 34, en un centro raso de Joserra al que no llegaron por poco ni Diego Gómez ni Berlanga.

C. P.

Apretaba de nuevo el equipo de Julio Cobos, que apenas un minuto más tarde volvía a pisar área contraria en una acción en la que acabó pidiendo FVS (el VAR barato de esta categoría) por un agarrón. No le dio la razón el colegiado a los visitantes y ya en la última acción de la primera mitad lo que pudo llegar fue el tanto de los locales en un remate de Jorge que obligaba a lucirse a Diego Nieves.

La segunda parte

Tras el descanso volvía a la carga el Cacereño, que nada más saltar al terreno de juego volvía a protagonizar una gran ocasión de gol. Esta vez, el remate de Diego Gómez acababa dentro de la portería local, aunque el colegiado anulaba el tanto por fuera de juego. Volvía a pedir revisión de FVS el equipo verde, pero el colegiado volvía a negarles la razón, dejando sin gol y sin revisiones al Cacereño.

La suerte parecía serle esquiva a los de Julio Cobos, pero el conjunto extremeño no se rendía. El Cacereño seguía teniendo más balón y ocasiones que su rival y en el minuto 69 era Rubén Sanchidrián (que unos minutos antes había entrado al terreno de juego en lugar del debutante Rubén Valdera) el que enviaba fuera por muy poco tras un buen centro de Diego. Y, cosas del fútbol, acabó siendo el Lugo el que consiguiese abrir la lata en el minuto 73, en un contraataque que culminaba Iker Unzueta.

Con el 1-0 en el electrónico, los locales cerraron filas en torno a su portería, cortando de raíz las llegadas de un Cacereño que no se amilanó, pero que apenas consiguió ya generar ocasiones claras ante la portería de Marc. Al contrario, fueron los locales quienes, a la contra, pudieron ampliar su ventaja en el 86, en un remate de Pastrana que Nieves conseguía despejar. También gozaron los lucenses de un par de contrataques más que atajó el decano extremeño, que por primera vez esta temporada se vuelve de vacío en uno de sus desplazamientos tras los empates en Pontevedra, Getxo y Barakaldo.

Lo intentaron los verdes hasta el final, pero no hubo más y los tres puntos se quedaron en Lugo, acabando además con la buena racha del Cacereño fuera de casa, que el próximo domingo, si el césped lo permite, se estrenará en el Príncipe Felipe ante el Tenerife.