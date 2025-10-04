El sueño copero del Campanario se esfuma en Yuncos

El sueño del Campanario de enfrentarse a un Primera se ha esfumado este sábado tras perder 2-0 ante el Yuncos en el partido de vuelta de la fase previa. El 0-0 de la ida pesó mucho al conjunto extremeño, que salió nervioso a pesar de contar con un amplio respaldo de su afición. Tres autobuses repletos de seguidores se desplazaron hasta la localidad toledana.

El Yuncos marcó primero en el 32 y aunque el Campanario apretó, nunca fue capaz de celebrar un gol en una eliminatoria bronca (hubo hasta once tarjetas amarillas). El conjunto castellano manchego sentenció con el segundo gol en el 82.

Extremadura tendrá por lo tanto solo cuatro representantes (Mérida, Cacereño, Extremadura y Azuaga) en el sorteo de la primera ronda que se celebrará este lunes en Las Rozas.

Este año la Copa del Rey introduce como novedad un sorteo basado en criterios de proximidad geográfica, estableciendo diferentes bombos en función de las categorías y ubicaciones de los equipos. El Azuaga, de Tercera, se enfrentará de forma segura a un rival de Segunda División. Por su parte, el Extremadura, de Segunda Federación, podría tener como rival, con pocas probabilidades, a un equipo de Segunda División, pero lo más previsible es que su cruce sea ante un conjunto de Primera Federación. En cuanto a Mérida y Cacereño, equipos de Primera Federación, casi con total seguridad se medirán a conjuntos de Segunda Federación.