Tercer oro nacional para la joven martillista Paula Carreira

Paula Carreira Marín, del Club de Atletas Montijo, ha conseguido una nueva medalla de oro para Extremadura en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas disputado en La Nucia (Alicante). Paula marcó distancia en el segundo lanzamiento con 55,09 metros, sacando más de 7 metros a la segunda clasificada.

La atleta del club montijano consiguió oro en los tres campeonatos en los que ha participado este año (Castellón, Gijón y Alicante), repitiendo lo que ya logró el año pasado. La temporada 2026 pasará a categoría sub-18. El equipo Burón-Fuentes trabajara para que Paula y el grupo sigan consiguiendo éxitos.