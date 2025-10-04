Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Tercer oro nacional para la joven martillista Paula Carreira

La lanzadora del Club Atletismo Montijo sigue brillando

Paula Carreira junto a su entrenador, Antonio Fuentes.

Paula Carreira junto a su entrenador, Antonio Fuentes. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Paula Carreira Marín, del Club de Atletas Montijo, ha conseguido una nueva medalla de oro para Extremadura en el Campeonato de España de Comunidades Autónomas disputado en La Nucia (Alicante). Paula marcó distancia en el segundo lanzamiento con 55,09 metros, sacando más de 7 metros a la segunda clasificada.

La atleta del club montijano consiguió oro en los tres campeonatos en los que ha participado este año (Castellón, Gijón y Alicante), repitiendo lo que ya logró el año pasado. La temporada 2026 pasará a categoría sub-18. El equipo Burón-Fuentes trabajara para que Paula y el grupo sigan consiguiendo éxitos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents