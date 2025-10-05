El Cacereño Femenino también gana con el 'otro fútbol'

1-CACEREÑO FEMENINO: Delia Baz, Noko Matlou (Raquel Constanza, min. 58), Cora (Leivis, min. 76), Bella, Midori, Sara Rubio, Victoria Arévalo (Yorladiz, min. 45), Carmen Acedo, Nerea, Sara Carrillo (Akari, min. 86) y Lezcano (Ida, min. 76). 0-REAL MADRID B: Andrea Téllez, Noemí (Noelia, m. 60), Silvia Cristóbal, Claudia, Amaya (Alicia, m. 45), Paula Rascón (Erika, m. 79), Alba (Candela, m. 70), Adriana Folgado (Oihane, m. 70), Atcha, Naiara e Iris Santiago. GOL: 1-0: min. 12: Noko Matlou. ÁRBITRA: Noelia Badía (Comité Valenciano). Roja directa a la local Yorladiz (m.77) y a la visitante Naiara (83), y por doble amarilla a la visitante Silvia Cristóbal (m. 40). Amarilla a las locales Victoria Arévalo, Lezcano y Cora, y a las visitantes Folgado y Naiara. INCIDENCIAS: Partido de la quinta jornada de Primera Federación Femenina celebrado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres ante 400 espectadores. Minuto de silencio en memoria del que fuera presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara. También por la pérdida de José Araquistain, leyenda blanca, a petición del equipo visitante.

El Cacereño Femenino ganó al Real Madrid B gracias a un solitario gol de Noko Matlou. Primera victoria en casa para las cacereñas que refrendan la de la jornada anterior para dejar definitivamente atrás la sequía goleadora y la parte baja de la clasificación.

Este pensamiento de que había que ganar como fuera estuvo presente en las jugadoras de Ernesto Sánchez en cada acción del partido que tuvo fases de mucha brega, aunque ni mucho menos de violencia como para cosechar tres expulsiones. Sí que fue un partido duro, quizás más de lo esperado ante un filial que también parecía traer la lección aprendida de que sólo empleando su calidad técnica no le iba a dar para asaltar Pinilla.

Presión blanca

Arrancaba el duelo con presión visitante y el Cacereño sufría para sacar el balón de su territorio lo que le llevaba a conceder opciones a las visitantes que no consiguieron concretar. Pero reajustado este problema con alguna salida en largo, las locales se empezaron a sentir cómodas aun concediendo cierto dominio. Si éste era el plan inicial, tardó en ejecutarse bien, pero se hizo. El Cacereño empezó a conectar en la creación con Carmen Acedo y a generar peligro. Acedo recibía una entrada por detrás cuando se disponía a disparar desde fuera del área. La falta la lanzó Sara Rubio y desvió junto al poste la portera visitante Andrea. El córner lo sacó magistral Sara Rubio y por encima de todas las cabezas se elevó Noko Matlou para rematar al fondo de la portería.

El gol pareció refrendar el guión de partido del Cacereño, aunque cuando las habilidosas futbolistas blancas conseguían conectar en el centro del campo generaban cierta inquietud. Tuvieron la ocasión más clara en un envío al área que se envenenó y al que consiguió llegar libre de marca Paula Rascón, pero Delia Baz reaccionó para tapar el remate a bocajarro.

En el tramo final de la primera parte, el juego ya había entrado en una fase de mucha intensidad en los duelos que la colegiada cortó con una tarjeta amarilla a Silvia Cristóbal por golpear con el brazo en la cara de Midori, que era la segunda, y la consiguiente expulsión de la central visitante.

Segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, sorprendió el equipo visitante que, lejos de acusar la inferioridad, volvió a encerrar al Cacereño en su parcela. Las locales acusaron este hecho y los primeros minutos fueron de cierto desconcierto con errores que ponían en peligro el resultado. Iris cabeceaba un centro que obligó a Delia Baz a realizar una buena estirada. Ernesto Sánchez se afanó en corregir la posible relajación de verse por arriba en el marcador y con una jugadora más. La apuesta de esperar a que se generaran espacios para las delanteras a punto estuvo de dar fruto en una transición llevada por Sara Carrillo que condujo hasta que encontró a Nerea que disparó al larguero. En otra de las ocasiones en las que el Cacereño buscó en velocidad a Yorladiz, ésta chocó contra la central visitante Alicia y la colegiada sacó la roja para una más que rigurosa expulsión de la delantera verde.

La igualdad numérica apenas duró cinco minutos ya que, sin el balón en disputa, la árbitra vio una agresión de Naiara sobre Nerea, con lo que el partido encaraba su recta final con solo nueve jugadoras del filial por diez de las locales.

Pero como el Madrid nunca se rinde, se fue en busca del empate. A punto estuvo de lograrlo en un magnífico disparo desde fuera del área de Oihane al que nunca podría haber llegado Delia Baz, pero que se estrelló en el larguero.

En el tiempo añadido al Cacereño le tocó sufrir, pero las jugadoras verdes buscaron una y otra vez a Carmen Acedo para que escondiera el balón a las rivales y les provocara las faltas que le daban a su equipo el oxígeno y el tiempo necesario para culminar en una victoria fraguada desde eso que se da en llamar el otro fútbol.