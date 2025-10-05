El Cáceres se convierte en el primer líder del grupo Oeste

No ha podido empezar mejor la temporada para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Su contundente victoria ante el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés (63-91) supone que su ‘average’ general es superior al de los otros equipos que vencieron en la primera jornada.

El +28 supongo un impulso indiscutible para un equipo que ya había dejado buenas pistas durante la pretemporada, pero sobre el que dudaba seriamente que fuese capaz de sumar un primer triunfo tan holgado. Es cierto que enfrente estaba un recién ascendido como el conjunto navarro, pero es que, excepto en el cuarto inicial (22-18), la superioridad cacereña resultó aplastante (parciales de 12-23, 16-23 y 13-27).

No hay que más lecturas positivas a nivel individual. Se sabía que Wildens Leveque iba a hacer oposiciones para dominar las zonas de la Segunda FEB y acumuló con aparente facilidad 20 puntos y 9 rebotes en solo 25 minutos. Se quedó muy cerca de sumar su primer MVPde la jornada: sus 30 de valoración solo se vieron superados por los 31 de Jaxon Knotek, precisamente del Valle de Egüés.

Esta vez contó con un equilibrado apoyo de sus compañeros, cinco de los cuales anotaron 9 puntos o más. Especial mención para Alex Mazaira y Álvaro Palazuelos, con la mira telescópica por ajustar en los partidos de preparación pero que esta vez acumularon 7 triples de 14 intentos. Si se mantiene esta línea, abrir las defensas contribuirá que Leveque brille aún más. El global del equipo fue de un estupendo 13/27 en este apartado.

Los secundarios

Hasta los teóricos reservas añadieron momentos de valor, incluyendo los dos cacereños. Aunque se quedó en 5 puntos, el Cáceres acumuló un +24 en los 14:21 que Juan Santos permaneció en pista y Nico Marina, que este mes cumplirá 17 años, colaboró con 4 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias en 14:18.

El escenario mejora notablemente respecto al debut en casa, que será este sábado en el Multiusos ante la Cultural y Deportiva Leonesa (19.00 horas). El rival se estrenó con una derrota en casa frente al Coto Córdoba (82-92). n