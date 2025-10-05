El Cáceres debuta con una brillante victoria y liderato

63 - CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES: Javier Lacunza (7), Pablo Yarnoz (9), James Potier (3), Jean Baptiste Djery (0), Álex Rubiera (5) -cinco inicial- Jaxon Knotek (28), Alexander Calvo (7), Nahuel Del Val (0), Pablo Fernández (2), Íñigo Garbayo (0). 91 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Wildens Leveque (20), Álvaro Palazuelos (9), Albert Lafuente (11), Matteo Strikker (10), Álex Mazaira (18) -cinco inicial- Patrick Lima (9), DJ Foreman (3), Luis García (2), Juan Santos (5), Nico Marina (4). MARCADOR POR CUARTOS: 22-18, 34-41 (descanso), 50-64 y 63-91. ÁRBITROS: Diego Fernández Requejo y Unai Sánchez Núñez. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Pabellón Polideportivo Sarriguren.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad logró una espectacular victoria en su estreno liguero en el grupo Oeste de la Segunda FEB en la pista del Castillo de Gorraiz Valle de Egües por 63-91. Dos últimos cuartos espectaculares rompieron el partido en favor de los chicos de Jacinto Carbajal, que se coloca como primer líder.

El conjunto cacereño dio el pistoletazo de salida a una nueva temporada en la categoría de bronce del baloncesto nacional con un proyecto liderado por su nuevo entrenador, Jacinto Carbajal, que contó con una plantilla renovada, que tendría como principal objetivo intentar dar el salto a la Primera FEB. Sus caras nuevas para este curso liguero fueron las de Wildens Leveque, Patrick Lima, Albert Lafuente, Álvaro Palazuelos, Matteo Strikker, Álex Mazaira, DJ Foreman, Luis García Pérez y los cacereños Juan Santos y Nico Marina. La única baja para este choque ante los navarros fue la del lituano Erikas Kalinicenko, que todavía está recuperándose de su lesión.

El primer cuarto arrancó con los dos equipos erráticos en sus primeros lanzamientos. El conjunto cacereño trató de asentarse en defensa. Sería el local Potier el que consiguiera inaugurar el marcador y tardó dos minutos en enotar la primera canasta del partido con un triple, colocado el 3-0. Lafuente sería el encargado de anotar la primera canasta de los extremeños en esta temporada y acortó distancias con el 3-2. Los navarros consiguieron marcharse en el marcador con una ventaja de cinco puntos (7-2, min. 3), gracias a un triple de Yarnoz. Los cacereños tardaron en carburar en ataque. No lograron posiciones cómodas de tiro, lo que provocó que su rival se distanciara en el electrónico.

Sin embargo, los visitantes no se pusieron nerviosos y consiguieron igualar la contienda tras hacer un parcial de 2-8, gracias a una canasta de Lafuente y dos triples convertidos por Mazaira, que comenzó a engrasar su maquinaria ofensiva (9-10), cuando se llegó al meridiano del primer cuarto. A partir de entonces, comenzaron las alternativas en el juego y en el marcador

Un triple de Lima puso a los verdinegros con una renta de dos puntos arriba (15-17) a los 7 minutos de partido. Pero los navarros supieron reaccionar, apretaron en defensa y lograron un parcial favorable de 6-0, colocándose con una ventaja de cuatro (21-17, min. 9), logrando conservar este marcador favorable al final del primer cuarto (22-18).

Mucha igualdad

El inicio del segundo cuarto comenzó con una canasta de dos del visitante Luis García, que recortó diferencias (22-20). Pero los navarros lograron ampliar su renta con un nuevo parcial de 4-0 que colocó el 26-20 a los 12 minutos. El encuentro estuvo muy abierto y el Cáceres aumentó su intensidad defensiva. Esta circunstancia provocó que los extremeños lograran devolverle la moneda con un 0-7 de parcial que les puso de nuevo por delante en el electrónico (26-27, min. 14). Fueron dos acciones espectaculares de Leveque, con dos mates seguidos y un triple de Palazuelos. Una nueva acción de Leveque dejó el partido en tablas (30-30, min. 16). El Cáceres, muy concentrado tanto en defensa como en ataque, consiguió despegarse en el marcador y alcanzar la máxima renta a su favor con un 0-9 (30-39, min. 19) tras dos triples espectaculares de Lafuente y Mazaira. Una canasta de DJ Foreman, a 16 segundos del final de este segundo cuarto, mantuvo esta misma diferencia (32-41). El local Knotek anotó una última canasta, llegándose al descanso con 34-41.

El Cáceres despega

Tras la reanudación, el conjunto verdinegro siguió jugando con la misma intensidad que en el final del segundo cuarto, imprimiendo velocidad s a su juego en ataque y jugando fuerte en defensa. Un triple de Strikker, junto a otras dos canastas de 2 de Mazaira y del cacereño Juan Santos, colocó la máxima ventaja con un parcial de 0-7 para los cacereños, que se escaparon con catorce puntos arriba (34-48, min. 23). Una acción ofensiva del local Calvo rebajó la desventaja de los navarros por debajo de la barrera de los diez puntos (39-48) con un parcial de 5-0 (min.24). Sin embargo, el cuadro verdinegro siguió concentrado en defensa y manteniendo un buen nivel en ataque, conservando su diferencia favorable por encima de los diez (48-60, min.28) , gracias a una acción ofensiva de 2 de Mazaira. El canterano Nico Marina también fue protagonista del notable juego del Cáceres, colocando poner aa su equipo con la máxima renta del partido de 16 puntos (48-64) a los 29 minutos. El local Knotek puso el marcador al final del tercer cuarto con 50-64.

El Cáceres no bajó su ritmo de juego y consiguió desarbolar al conjunto navarro. Los extremeños consiguieron ir aumentando paulatinamente su festival anotador y romper de manera definitiva el encuentro, sobre todo, en unos 5 últimos minutos estelares de los chicos de Jacinto Carbajal. Un mate espectacular de Leveque, una de las grandes figuras del encuentro, dejó el partido visto para sentencia con el 61-84 a 3 minutos para la conclusión. El recital de juego de los verdinegros se cerró con la mayor ventaja del partido 63-91.