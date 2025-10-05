El Coria empieza a ganar fuera donde nadie lo hace

0 - QUINTANAR DEL REY: Kike Bartual; Fer Romero, Fer Navarro (Fita, min. 74), Enzo (Ticiano, min. 74), Dani Jodar; Guti (Chabo, min. 46), Murcia (Kike Fabra, min. 61), Adrián Ruiz; Fran Bueno, Cantarero (Gonpi, min. 61), Antonio Fernández. 1 - CORIA: Loskos; Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Álvaro Domínguez; Javi Tapia, Sergio Gómez, Adri Pérez (Bautista, min. 56); Mba (Jaraíz, min. 76), Juanjo Chavalés (Benji Núñez, min. 56), Mercadal (Dawda, min. 66). GOL: 0-1: min. 33, Juanjo Chavalés. ÁRBITRO: Abraham Belloso Rivero (comité madrileño). Amarilla a Antonio Fernández, Adrián Ruiz, Mba y Loskos. INCIDENCIAS: Estadio San Marcos. Unos 1.200 espectadores.

Victoria por la mínima del Coria en su visita a Quintanar del Rey (0-1), demostrando así que también sabe ganar fuera el conjunto celeste. Juanjo Chavalés logró el gol del triunfo cauriense a la media hora de partido cuando remataba a gol un centro de Mba tras jugada por banda derecha. A partir de entonces, agobio sin fortuna del conjunto manchego que encaja su primer gol y su primera derrota como local. Por su parte, primera victoria del Coria a domicilio y que buscará la tercera en línea la próxima jornada visitando el domingo al Rayo Majadahonda (20.00 horas).

El partido comenzó con ligero dominio visitante y ya en el minuto 2 Juanjo Chavalés, en una buena jugada personal disparó y por poco salía fuera. Primer aviso del conjunto cauriense. Las defensas estaban superando a los ataques y el centrocampismo dominaba sobre el juego en las áreas. El Quintanar por banda intentaba crear peligro a través de Fran Bueno con centros en largo a Antonio Fernández y Cantarero.

Por parte visitante, Chavalés estaba trayendo loca a la defensa local, que despejaba como podía las ocasiones contrarias. El Coria se mostraba serio atrás y a la contra generaba mucho peligro. Por su parte, el Quintanar del Rey mostraba una buena zaga que mantenía seguro a Bartual.

El gol celeste

En el minutos 32 hubo pausa de hidratación por el calor y justo después llegó el tanto del Coria. Carrera de Mba por el flanco derecho, espera a la llegada de Juanjo Chavalés y ante el fallo en bloque de la defensa local, no perdona de potente disparo ante Kike Bartual. Encajaba así el Quintanar el primer tanto de la temporada en San Marcos y veía cómo podría perder su condición de invicto como local.

Hubo que esperar hasta el minuto 41 para ver la mejor ocasión del Quintanar con una falta lateral que Murcia ponía al corazón del área pero la zaga del Coria estuvo rápida para despejar el esférico.

Los últimos minutos de la primera parte fueron de gran presión por parte del Coria, que impedía al Quintanar sacar con fluidez el balón y que conectasen sus líneas. La última jugada de ataque fue una contra local por el flanco izquierdo que terminó en un córner. Del mismo, grandes reflejos de Loskos para despejar un remate en el primer palo que se colaba a gol.

El Coria, como un muro

Necesitaba reaccionar el Quintanar y el técnico local optó por sentar a Guti y poner en su lugar a Chabo. Los manchegos apretaban y encerraron al Coria en su campo, bien organizados para evitar sustos sobre Loskos. La salida de Chabo por parte verdiblanca dio otra marcha a los locales. El propio Chabo realizó una excepcional jugada personal en el 54 con regate y, tras pisar área, disparo al que Loskos reaccionó perfectamente. Fer Navarro, de estética volea, tuvo su opción un minuto después pero se marchó a la izquierda de la meta cauriense.

Mercadal aparecía con peligro en el área local y forzó un saque de esquina a la hora de partido que terminó siendo despejado contundentemente por Fer Navarro. Con el marcador a favor, Rai Rosa pedía calma y cabeza, no realizar faltas que supusiesen balones colgados al área. También optó por dar entrada a Dawda por Mercadal.

En el 71, Kike Fabra puso un balón al hueco pero Fran Bueno no llegó por centímetros a un remate ante Loskos. Atento estuvo el portero visitante para salir y blocar el esférico por bajo en el área grande. Dawda intentaba jugar con rapidez por banda derecha con Benji Núñez mientras que Álvaro Domínguez ponía calma ante la presión local. Eran momentos de cambios en ambos conjuntos, donde los entrenadores buscaban algo distinto y oxígeno para afrontar el final del encuentro. En el 82, mano de Fita cerca del centro del campo y Sergio Gómez la colgaba al punto de penalti pero le pitaron fuera de juego a los jugadores del Coria.

Presionaba Quintanar viendo que el Coria jugaba con comodidad y sin arriesgar. Los manchegos se hicieron con la posesión del esférico pero infructuoso de cara a lograr la igualada. Así, se quemaban los minutos y el 0-1 era un tesoro lo bastante importante como para ceder opciones de gol.

Tuvo el empate el Quintanar con un remate en el centro del área que impactó en la defensa celeste. Durante los cinco minutos de prolongación, el Coria se cerró férreamente atrás e impidió a los verdiblancos lograr el empate. En el 92, mano a mano de Jaraíz con Kike Bartual y espectacular mano derecha del portero local para, con reflejos felinos, evitar la sentencia. Con los brazos en alto celebraron la victoria los de Rai Rosa, sabedores de lo importante que es puntuar y sobre todo ganar como visitantes.