Voleibol. Primera Nacional Femenina
Épico debut con victoria del Licenciados Reunidos
Las cacereñas se impusieron al CAEPSoria en cinco intensos sets resueltos con parciales de 19-25, 25-22, 19-25, 26-24 y 14-16
El CP Licenciados Reunidos firmó un estreno inolvidable en su debut en Primera División Nacional Femenina de voleibol al imponerse al CAEP Soria, la concentración permanente juvenil de la selección española, por un ajustado 2-3 (19-25, 25-22, 19-25, 26-24 y 14-16), en un encuentro de más de dos horas que mantuvo la emoción hasta el último punto.
Desde el inicio, el conjunto extremeño mostró su ambición y carácter competitivo. Con un juego muy agresivo al saque y mucha solidez en recepción y defensa, las cacereñas tomaron la delantera por dos veces en el marcador, disponiendo incluso de una bola de partido en el cuarto set con 24-23 que finalmente cayó para las sorianas forzando el quinto y definitivo set. Lejos de venirse abajo, el ‘Licen’ sacó su mejor versión en el desempate para acabar imponiéndose por un ajustado 14-16, sellando así una victoria histórica.
Con este triunfo, el Licenciados Reunidos suma sus dos primeros puntos de la temporada, un resultado que refuerza la confianza del equipo y marca el inicio de una ilusionante aventura en esta categoría. «Estamos muy contentas por el debut y por cómo hemos competido. Sabemos que queda mucho por mejorar, pero esta victoria nos da confianza para seguir disfrutando y creciendo», sostiene el club.
