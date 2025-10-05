Un gran Mérida se reencuentra con la victoria

3 - MÉRIDA: Adrián, Pipe, Gaizka Martínez, Javi Lancho, Vergés, Martín Solar, Raúl Beneit (Capi, min.46), Javi Areso (Jacobo Martí, min.78), Chiqui (Rodrigo Pereira, min.66), Carlos Doncel (Artola, min.46) y Álvaro García (Miki Muñoz, min.66). 0 - ARENAS: Gastesi, Sillero, Multiva, Pau Álvarez (Lartitegi, min.72), Zabaleta (Borikó, min.46), Galder (Sustatxa, min.46), Zabala, Ander Honrado (Jorge Luis, min.46), Baba, Mattheus y Álvaro Vázquez (Messina, min.61). GOLES: 1-0 Álvaro García, min. 17; 2-0 Javi Lancho, min. 22; 3-0 Carlos Doncel, min. 54. ÁRBITRO: Ignacio de Santisteban. Andaluz. Amonestó a los locales Vergés y Jacobo, y a los visitantes Sillero, Paul Álvarez y Ander Honrado, y expulsó por doble amarilla al visitante Baba en el minuto 58. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 3.030 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el expresidente de la Junta de Extremadura y socio de honor del club, Guillermo Fernández Vara.

Si el Mérida es capaz de alargar en el tiempo la versión que ha mostrado en la primera parte del partido de este domingo ante el Arenas de Getxo, sin duda es candidato para pelear por los puestos nobles de la categoría. No solo por el acierto, pues al descanso ya campeaba el 3-0 con el que terminó choque, habiendo un cuarto tanto anulado tras revisión de FVS, sino por la hechura que mostró el equipo de Fran Beltrán, imponiendo un ritmo alto, sabiendo cuándo y dónde ahogar al rival y, por supuesto, con un acierto que refrendaba lo bien que lo estaba haciendo.

A nivel táctico no hubo revolución, más allá de volver al sistema de cuatro defensas, pero a nivel individual se vieron las mejores versiones de la mayoría de los protagonistas. Raúl Beneit dio el equilibrio que necesitaba el equipo para que Martín Solar se hiciera el dueño del centro del campo. Doncel empezó a culminar lo que arrancaba y su último toque fue una exquisita falta para poner el tercero. Areso fue un puñal por la derecha. Chiqui fue el que puso la energía y la confianza en el arranque monopolizando el ataque. Álvaro García volvió a crecer culminándolo con un golazo. Por último, cuando en la segunda parte, el partido no debía tener historia, no hubo tiro en el pie de la defensa para meter en el partido al Arenas de Getxo, aunque las tuvieron para marcar.

Todo lo bueno ocurrió en la primera parte y todo lo responsable en la segunda.

Para empezar, un golazo

El Mérida, a través principalmente de Chiqui, salió marcando un ritmo alto y suyo fue el primer acercamiento a los 7 minutos. Cinco después llegaría una buena jugada colectiva que terminaría en saque de esquina hasta que dos después, Álvaro García se inventó una media chilena para rematar escorado a la derecha, dentro del área y de espaldas a portería, y mandar el balón, con una vaselina perfecta, al fondo de las portería.

Tras el gol, el Mérida siguió atacando y generando ocasiones muy claras, prácticamente en cada ataque, ya que entre el primer gol y el segundo solo habían trascurrido cinco minutos, pero, en medio, a Javi Areso le sacan un balón sobre la línea y Pipe tiene un disparo desde la frontal que se va fuera por poco.

Además de la portería a cero, otra cuestión mejorada por los romanos fue el balón parado. El segundo llegaría después de que Doncel y Martín Solar sacaran un córner en corto, el primero, más abierto, puso un centro perfecto al segundo palo y allí apareció con un gran salto, la cabeza de Javi Lancho para estrenarse con la elástica emeritense.

Jugar a la contra

Con la ventaja de dos goles en el marcador, el Mérida pasó a dejarse dominar y a intentar matar el partido en alguna contra. A nivel defensivo, no pasó apuros y el plan ofensivo estuvo muy cerca de salirse en el 46, tras una buena contra de Pipe que culminó con un fuerte disparo cuyo rechace terminó marcado Areso, sin embargo, después de la revisión del colegiado fue anulado por posición antirreglamentaria.

Parecía que el encuentro se iría al descanso con la ventada del 2-0, positiva por lo visto, pero, en ocasiones, engañosa, más para un equipo que viene de una mala racha. Sin embargo, el descuento fue tan largo que dio tiempo a ver otro gran gol. Una falta sobre Raúl Beneit en la frontal, perfecta para un zurdo, fue ejecutada con mimo por Carlos Doncel para, esta vez, sí pasar por la caseta con la diferencia de tres goles.

En la reanudación ya no salieron ni Beneit ni Doncel y se pudieron ver a jugadores como Artola o Capi durante bastantes minutos.

En el minuto 58, tras una revisión del FVS pedida por el banquillo del Mérida, vio la segunda amarilla Baba, con lo cual, el partido no se podía escapar para los locales. A pesar de estar con uno menos, el Arenas estuvo muy cerca de marcar, pero tanto Mattheus como Lartitegi se encontraron a un concentradísimo Adrián, y la más clara fue para Jorge Luis, que tras vencer con una gran pisada al portero y tenerlo todo para marcar, apareció Pipe para salvar sobre la línea.

En definitiva, una victoria, que no solo es balsámica para cortar la mala racha, sino que muestra el camino para empezar a mirar hacia arriba.