Lugo deja al Cacereño una lección y una certeza

El Cacereño conoció este sábado en Lugo la otra cara del fútbol: la que castiga sin contemplaciones incluso cuando se compite bien. El equipo de Julio Cobos cayó por primera vez fuera de casa en lo que va de temporada (1-0), en un partido que dejó sabor amargo por la forma más que por el fondo. En el Anxo Carro, el conjunto verde ofreció una versión sólida, madura, reconocible… pero se volvió de vacío.

«Probablemente ha sido nuestro mejor partido como visitantes», lamentó Cobos al término del encuentro. «Hemos entrado muy bien al partido, tuvimos un penalti que su portero paró, nos sentimos cómodos y apenas nos generaron ocasiones. Deberíamos habernos ido con ventaja al descanso», resumía el técnico. Pero el guion se torció tras el intermedio. El Lugo, menos brillante que en otras jornadas -como reconoció su propio entrenador, Yago Iglesias-, encontró el gol en una acción aislada de Pastrana que remató Iker Unzueta. A partir de ahí, al Cacereño le faltó claridad para encontrar el empate pese a intentarlo hasta el final.

Cobos no quiso poner el foco en el árbitro, pero sí dejó clara su percepción sobre una jugada clave: «Ha habido un segundo penalti muy claro que no se ha señalado. Si no hay VAR y no lo ves, se puede entender. Pero ahora, con posibilidad de revisión, sorprende mucho que no se pite».

Más allá de la polémica, el partido volvió a evidenciar que el CPC es competitivo en cualquier escenario. El equipo sigue dejando una buena imagen en su estreno en Primera Federación y mantiene la línea de trabajo, aunque tras seis jornadas no es capaz de escapar de la zona peligrosa.

C. P.

Un rival de altura y un césped en duda

El próximo compromiso no será uno más. El domingo a las 21.00 horas el Cacereño recibirá al Tenerife, líder intratable con pleno de victorias en las seis primeras jornadas. Los canarios se impusieron este sábado por 3-1 al Zamora y se presentan como el gran favorito al ascenso directo. Será una prueba de fuego para medir las aspiraciones del CPC. Pero el rival no es lo único que genera preocupación.

El foco también está en el estado del césped del Príncipe Felipe, cuya situación ha generado inquietud en el entorno del club durante las últimas semanas. A pesar de los esfuerzos realizados, el terreno de juego sigue sin ofrecer garantías plenas y continúa en observación. En el vestuario y en el cuerpo técnico se confía en poder recibir al Tenerife en Cáceres, pero no se descarta un nuevo traslado si las condiciones no son óptimas.

Fotogalería: Las imágenes del Lugo-Cacereño (1-0) / Agencias LOF

La recuperación del césped ha sido una prioridad desde que comenzaron los trabajos de resiembra. «Se han hecho bien las cosas, ha brotado la semilla y ahora hay que tener paciencia», señalaban esta semana desde el club, donde se percibe cierta esperanza en que el partido más exigente hasta ahora como local pueda jugarse en casa, ante una afición que lo merece.

El bombo de Copa espera

Mientras tanto, este lunes el Cacereño conocerá su primer rival en la Copa del Rey. El sorteo de la primera eliminatoria se celebrará en la Ciudad del Fútbol de las Rozas (13.00 horas), con la emoción de volver a una competición que tantas alegrías ha dejado en los últimos años. El equipo estará en el bombo junto al resto de representantes extremeños (Mérida, Extremadura y Azuaga), con la ilusión de repetir alguna de las noches mágicas que ya forman parte del recuerdo colectivo del club. Un equipo de Segunda Federación o incluso de su misma categoría, Primera Federación, será el primer rival del CPC.

Octubre apenas acaba de comenzar y ya se presenta como un mes de exigencias mayúsculas, en el que el Cacereño buscará reivindicarse en cada cita. Porque más allá de los resultados puntuales, la sensación es clara: este equipo tiene las ideas, la actitud y el talento para pelear. Incluso cuando no gana.