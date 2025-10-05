El Madrid supera al Dioce y el Badajoz vence en Burgos

El Real Madrid cumplió el pronóstico y se impuso con claridad en casa del Diocesano (0-4). Dos goles en cada tiempo sentenciaron el choque disputado en Pinilla, en el que los colegiales hicieron todo lo posible por discutir el encuentro a los blancos, líderes claros del grupo 5 y que continúan con pleno de puntos en el campeonato.

Los cacereños son colistas y aún no han podido siquiera puntuar, circunstancia en la que están solo ellos en la tabla clasificatoria. Cuentan con cero puntos disputándose cuatro jornadas, pero se espera que el equipo de Kike Gómez reaccione pronto.

La noticia también estuvo en que el Badajoz logró la primera victoria extremeña en lo que va de liga. Fue a domicilio, en Burgos, por 0-1, que hacen que los pacenses, recién ascendidos, se sitúen con cuatro puntos en duodécimo lugar de la tabla.

Festejo del Badajoz en Burgos. / CD Badajoz

Un punto tiene el otro representante regional, La Cruz Villanovense, que fue goleado este sábado en casa del Atlético de Madrid por un contundente 6-0. Los serones tienen un punto en su haber.

En la próxima jornada, el Diocesano viaja a Valladolid intentando, al menos, inaugurar su casillero de puntos. El Badajoz, mientras tanto, intentará conseguir el triunfo cuando reciba al Unionistas de Salamanca, que tiene tres puntos en la clasificación. Mientras, La Cruz Villanovense, que es penúltimo, recibirá al Getafe con idea de vencer y respirar.