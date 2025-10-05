Fútbol. División de Honor juvenil
El Madrid supera al Dioce y el Badajoz vence en Burgos
El equipo pacense ha conseguido el primer triunfo extremeño en lo que va de temporada
El Real Madrid cumplió el pronóstico y se impuso con claridad en casa del Diocesano (0-4). Dos goles en cada tiempo sentenciaron el choque disputado en Pinilla, en el que los colegiales hicieron todo lo posible por discutir el encuentro a los blancos, líderes claros del grupo 5 y que continúan con pleno de puntos en el campeonato.
Los cacereños son colistas y aún no han podido siquiera puntuar, circunstancia en la que están solo ellos en la tabla clasificatoria. Cuentan con cero puntos disputándose cuatro jornadas, pero se espera que el equipo de Kike Gómez reaccione pronto.
La noticia también estuvo en que el Badajoz logró la primera victoria extremeña en lo que va de liga. Fue a domicilio, en Burgos, por 0-1, que hacen que los pacenses, recién ascendidos, se sitúen con cuatro puntos en duodécimo lugar de la tabla.
Un punto tiene el otro representante regional, La Cruz Villanovense, que fue goleado este sábado en casa del Atlético de Madrid por un contundente 6-0. Los serones tienen un punto en su haber.
En la próxima jornada, el Diocesano viaja a Valladolid intentando, al menos, inaugurar su casillero de puntos. El Badajoz, mientras tanto, intentará conseguir el triunfo cuando reciba al Unionistas de Salamanca, que tiene tres puntos en la clasificación. Mientras, La Cruz Villanovense, que es penúltimo, recibirá al Getafe con idea de vencer y respirar.
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- Sojo, artista urbano de Cáceres: 'Sin darme cuenta, he acabado haciendo arte urbano con temáticas muy ligadas al folklore extremeño
- Cortina corrida, placa descubierta… y primer paciente atendido
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- Lluvia de millones en Plasencia: contará con 11 para desarrollar proyectos hasta el 2030
- El sector hotelero rozará el lleno en Cáceres en una semana intensa de eventos: 'Será complicado encontrar habitación
- El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida