Natalia Fischer, del Extremadura-Ecopilas, arrasa en la Škoda Titan Desert Almería

Espectacular estreno de la corredora del Extremadura-Ecopilas, Natalia Fischer, en la Škoda Titan Desert Almería 2025, donde junto al exprofesional de carretera Luis León Sánchez se ha proclamado vencedora absoluta de la clasificación general.

La cuarta y última etapa, de 83 kilómetros y 828 metros de desnivel, con salida en el Circuito de Almería, tuvo un recorrido exigente por el Campo de Maniobras del Tercio Don Juan de Austria de La Legión, con continuas subidas y bajadas que pusieron a prueba la resistencia de los ciclistas antes de llegar a El Toyo.

Natalia Fischer y Luis León Sánchez. / Cedida

Satisfacción de Fischer

«Estoy completamente fascinada con la carrera. Venía nerviosa, pero he disfrutado muchísimo. Espero poder seguir viniendo y probar el resto de Titanes», declaraba Fischer tras cruzar la meta, emocionada por su pleno de victorias: cuatro etapas y la general, igualando la hazaña de Tessa Kortekaas en 2024.

La esteponera reconoció que la etapa fue más dura de lo previsto, con el polvo, la arena y los toboganes de la base Álvarez de Sotomayor como grandes protagonistas. En el podio final la acompañaron Pilar Fernández (KH7), segunda, y María Esther Maqueda (Andalucía), tercera.