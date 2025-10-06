El Cacereño vuelve al Príncipe Felipe: el partido ante el Tenerife se jugará en casa

El Cacereño vuelve a casa. Ya es oficial. El conjunto verde ha anunciado este lunes que el partido de este domingo ante el Tenerife se disputará finalmente en el estadio Príncipe Felipe, una noticia esperada tanto por el club como por la afición después de dos jornadas ejerciendo como local lejos de su feudo.

El club lo ha comunicado a través de sus redes sociales con un mensaje claro y muy simbólico: “Volvemos al templo”. El regreso se produce tras semanas de incertidumbre y trabajos intensos en el césped, que aún no estaba listo para el inicio de la temporada y obligó al equipo a jugar sus dos primeros partidos como local en el Francisco de la Hera de Almendralejo.

“Esta mañana hemos hecho unas pruebas de corte para comprobar que la hierba no se arrancase, que estuviese bien agarrada, y la ha pasado”, explicó el presidente del club, Carlos Ordóñez. “Esta tarde cortaremos el campo entero para ver la reacción general y haremos también alguna prueba de desgarros, poniéndonos las botas de tacos y corriendo sobre el terreno para ver si aguanta. Puedo decir ya públicamente que hay un 99,9% de posibilidades de que se juegue en el Príncipe Felipe”, aseguró.

Otra vista del césped del Príncipe Felipe. / JJT

Ordóñez explicó que las condiciones meteorológicas han favorecido la recuperación del terreno de juego: “Tenemos una temperatura ideal para este tipo de hierba, la de invierno. Visualmente está perfecto; lo que falta ahora mismo es que agarre lo suficiente para que no se arranque. Sabemos que va a haber algunos desgarros, pero después tendremos quince días para recuperar”.

El presidente subrayó la importancia de regresar al estadio cacereño: “Para mí era primordial jugar este partido en casa. La afición y los patrocinadores ya han sufrido bastante con estos dos encuentros fuera. Queremos todos, yo el primero, que se juegue en el Príncipe Felipe. Aunque después tengamos dos semanas de trabajo intensas, soy partidario de hacerlo aquí y voy a poner todos los medios para que así sea”.

Ordóñez reconoció también la emoción que le produjo ver al fin el campo en condiciones: “Cuando vi que resistía el corte sentí una ilusión tremenda. Después de tantos meses de trabajo y tantas penurias por las obras en el Príncipe Felipe, algo que muchas veces no depende de ti, fue un alivio enorme. Ayer por la tarde todavía tenía dudas, pero hoy me he llevado una alegría inmensa”.

El regreso al Príncipe Felipe supone una inyección de moral para el Cacereño y su entorno, que volverán a disfrutar del fútbol en casa después de un inicio de temporada marcado por los desplazamientos. El club espera ahora que el templo verde presente su mejor aspecto para recibir al Tenerife y firmar un nuevo capítulo de comunión con su afición.