El Coria saborea la semana en puestos de playoff

El Coria firmó su primera victoria fuera de casa de la temporada en el grupo quinto de Segunda Federación, un triunfo de prestgio ante el Quintanar del Rey que impulsa a los celestes hasta la cuarta plaza, en puestos de playoff. Tras el encuentro, el técnico Rai Rosa dejó claro el valor del resultado por el escenario y el rival: “La valoración es muy positiva porque este era un campo muy complicado, donde es muy difícil ganar. Es un gran equipo, que aquí llevaba sin perder mucho tiempo y en los dos primeros partidos en casa no había recibido gol”.

El entrenador destacó el plan ejecutado desde el inicio y la pegada para abrir el marcador: “Sabíamos que había que tener una gran capacidad de sufrimiento. En la primera parte fuimos superiores y nos hemos adelantado en un gran remate de Juanjo Chavales”. Ya tras el descanso, el partido cambió de guion: “En la segunda parte sabíamos que nos iban a apretar bastante, pero hemos tenido una enorme capacidad de sufrimiento y nuestra defensa de área ha sido clave. También hemos tenido ocasiones para cerrar el partido, aunque no acertamos. Por fin hemos cortado la mala racha fuera de casa”.

Rai Rosa quiso poner en valor la respuesta del grupo pese a las ausencias: “Estamos contentos con toda la plantilla porque, pese a las bajas que teníamos, el equipo ha respondido muy bien. Los jugadores que participan desde el banquillo son muy importantes y el gol llega tras una gran acción colectiva”. Y, aunque el equipo se sitúa en zona noble, el mensaje fue de prudencia y mejora continua: “Tenemos que seguir aprendiendo y mejorando bastante. Ahora, a seguir, porque la liga es muy larga y hay que valorar este triunfo: ganar fuera de casa es muy difícil en cualquier campo”.

El Coria regresa así a la senda positiva como visitante y consolida las buenas sensaciones que venía mostrando en La Isla, alimentando la ambición de un proyecto que ya mira a los puestos altos con argumentos. El domingo tendrá que visitar al Rayo Majadahonda.