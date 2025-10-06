Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura-Las Palmas, Azuaga-Leganés, Guadalajara-Cacereño y Navalcarnero-Mérida, en Copa

La eliminatoria se disputará en la última semana de este mes de octubre

Último once de Las Palmas.

Último once de Las Palmas. / UD Las Palmas

José María Ortiz

José María Ortiz

Cáceres

Los cuatro extremeños que participarán esta temporada en la Copa del Rey ya tienen rivales para la primera eliminatoria,  para unos encuentros que se disputarán la entre el 28 y el 30 de este mes de octubre. Tras el sorteo en la sede federativa de Las Rozas de este lunes y con la proximidad geográfica como nuevo factor (los representantes regionales estaban incluidos en el denominado grupo 4), lo más destacado es que dos de ellos, Extremadura y Azuaga, se medirán a equipos de Segunda División, otro a otro de Primera Federación, el Cacereño, y el último, el Mérida, ante un Segunda Federación.

Los duelos serán, a un solo partido: Azuaga-Leganés; Extremadura-Las Palmas; Navalcarnero-Mérida y Guadalajara-Cacereño, en campos de los equipos citados en primer lugar. En principio, el de más nombre es el que le ha correspondido al Extremadura, ya que los canarios son un histórico del fútbol español.

Rivales bien clasificados

Las Palmas es quinto en Segunda; el Leganés decimotercero también en la categoría de plata; el Guadalajara cuarto en el grupo 1 de Primera Federación y el Navalcarnero séptimo en el grupo 5 de Segunda Federación.

112 equipos entraban en liza en este sorteo, que presentó el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, como “verdadera fiesta del fútbol nacional”,

Además, el Yuncos, verdugo del extremeño Campanario, se medirá al Rayo Vallecano. Además, el Inter de Valdemoro, se enfrentará al Getafe.

