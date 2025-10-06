Extremadura-Las Palmas, Azuaga-Leganés, Guadalajara-Cacereño y Navalcarnero-Mérida, en Copa

Los cuatro extremeños que participarán esta temporada en la Copa del Rey ya tienen rivales para la primera eliminatoria, para unos encuentros que se disputarán la entre el 28 y el 30 de este mes de octubre. Tras el sorteo en la sede federativa de Las Rozas de este lunes y con la proximidad geográfica como nuevo factor (los representantes regionales estaban incluidos en el denominado grupo 4), lo más destacado es que dos de ellos, Extremadura y Azuaga, se medirán a equipos de Segunda División, otro a otro de Primera Federación, el Cacereño, y el último, el Mérida, ante un Segunda Federación.

Los duelos serán, a un solo partido: Azuaga-Leganés; Extremadura-Las Palmas; Navalcarnero-Mérida y Guadalajara-Cacereño, en campos de los equipos citados en primer lugar. En principio, el de más nombre es el que le ha correspondido al Extremadura, ya que los canarios son un histórico del fútbol español.

Las Palmas es quinto en Segunda; el Leganés decimotercero también en la categoría de plata; el Guadalajara cuarto en el grupo 1 de Primera Federación y el Navalcarnero séptimo en el grupo 5 de Segunda Federación.

Extremadura-Las Palmas

El estadio Francisco de la Hera volverá a vivir una noche grande de Copa del Rey con la visita de Las Palmas, de Segunda División, para medirse al Extremadura en la primera eliminatoria. El sorteo ha querido que un equipo de fútbol profesional vuelva a Tierra de Barros, aunque desde el club, hubieran preferido un derbi contra Mérida o Cacereño, para los que había altos porcentajes, o incluso un enfrentamiento contra el Tenerife de Enric Gallego.

Sí es cierto que la visita de Las Palmas motiva, ya que es un equipo que el pasado año estuvo en Primera División y, en sus filas, hay jugadores como Jesé, Sandro o el hijo del Chino Recoba, atractivos interesantes para generar una entrada buena en el estadio. Además, a la plantilla, le motiva jugar con un equipo de Segunda División.

Hay que recordar que el pasado año el Extremadura fue eliminado por el Girona, que estaba jugando Liga de Campeones en esos momentos. Falta saber qué día será el partido, a jugar entre el 28 y 30 de octubre.

El director deportivo del Extremadura, Manuel Mosquera, valoró positivamente el emparejamiento, subrayando el atractivo del duelo y el estímulo competitivo que supone para el vestuario. “Desde mi punto de vista, me gusta que nos haya tocado Las Palmas. Es un rival de prestigio, histórico, que nos recuerda a otras épocas porque hemos vivido varios Extremadura–Las Palmas”. Mosquera reconoció la exigencia del encuentro, pero destacó la motivación que genera medir fuerzas con un adversario de alto nivel.

“Dentro de que es un rival muy difícil, porque ha descendido de Primera División, es un aliciente enfrentarse a un equipo de este tipo, con jugadores como Jonathan Viera o Jesé Rodríguez.” El dirigente azulgrana puso el foco en el rendimiento propio. “Será una noche mágica. Pensaremos en nosotros, en competir al máximo y en poder eliminarlos”.

Azuaga-Leganés

El vicepresidente del Azuaga, Álvaro Prieto, ha comentado que "tras asimilar cómo la Federación Española ha estructurado los grupos para el sorteo, donde esperábamos por cercanía un cruce con algún andaluz, estamos muy contentos con el emparejamiento. Nos mediremos a un club que compite muy bien en Segunda División y con pasado reciente enPrimera. Además, hay muchos azuagueños residentes en Leganés y seguro que se escapan para ver al equipo de su pueblo frente a un club al que le guardan cariño”.

Prieto añade que "si hubiesen salido Las Palmas o Albacete también habría sido ilusionante: son equipos históricos. Pero ahora toca Leganés y vamos a competir, como ya hicimos en su día ante el Cartagena, cuando nos fuimos a los penaltis. Queremos ponerles las cosas difíciles, disfrutar de la Copa del Rey y de fútbol de élite en Azuaga”.

“Animo a la gente de Azuaga, a la comarcay a los pueblos de Extremadura a llenar estadio. Esta es nuestra segunda experiencia en la competición y la afrontamos con ilusión y convicción. Estoy seguro de que la afición responderá y que el Leganés tendrá que hacer las cosas muy bien para pasar de ronda", comenta Prieto.

El Leganés está entrenador este año por el experimentado Paco López y en sus filas hay algunos jugadores conocidos como Rubén Peña, Melero, Juan Cruz o Eric Franquesa, entre otros.

Guadalajara-Cacereño

Carlos Ordóñez, el presidente verde, considera al Guadalajajara un rival complicado. Lo estamos viendo durante la temporada, que está siendo muy buena. En su casa es un equipo muy fuerte. Tendremos que ir a por todas y a intentar pasar la ronda. La Copa, ya lo hemos visto en otros años, se nos da bastante bien y hemos tenido la suerte de traer dos grandes clubs, como el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Queremos intentar seguir con la racha”, reflexionó.

“Podíamos haber salido en la penúltima bola y haber disfrutado del partido aquí con nuestra gente, pero no ha podido ser así y ya está”, asumió el empresario. Cuestionado sobre su preferencia, dijo: “teníamos muchas posibilidades de que nos tocase un Primera Federación, que estamos viendo durante la liga que estamos todos muy igualados. Los partidos se resuelven con poquitos goles y sabemos que es complicado. Hay que ir con la ilusión y ya está”. Lo que es evidente es que “no quería derbi. Era mejor que los extremeños jugáramos contra otros equipos para que alguno de ellos pasemos. Si jugamos derbi, uno de los dos no iba a pasar”.

Preguntado por la particular gran relación del entrenador, Julio Cobos, con esta competición, apuntó: “Julio siempre nos ha sorprendido para bien incluso con alineaciones nuevas pasando varias fases” Además, dijo que será “un partido bonito. Todos los aficionados se vuelcan en los partidos de Copa, no quiere decir que en la liga no, pero es algo diferente”, manifestó Ordóñez.

Navalcarnero-Mérida

La última vez que el Mérida visitó el estadio Mariano González de Navalcanero fue el 2 de mayo de 2021, en Segunda División B con victoria local por 2-0, siendo el primer gol del que luego fuera lateral izquierdo romano, Álvaro Ramón. La primera valoración desde el club emeritense en palabras de Alejandro Pérez, su director general, es que “va a ser un emparejamiento complicado ante un equipo que conocemos bien”. Destacaba el director general el “cambio de superficie” a césped artificial, pero destacaba como un dato muy positivo que se trate de “un equipo cercano”. Indicaba además que es un equipo “al cual valoramos mucho, vamos muchas veces allí a ver muchos partidos y seguro que va a ser un enfrentamiento complicado”. Ahondando en la cercanía del desplazamiento, el directivo indicaba que “la Federación este año lo ha hecho mejor, porque al final lo que ha hecho ha sido aglutinar por zonas geográficas”. Desde el club toman esta eliminatoria “con mucha ilusión”, pero quiso dejar claro que “la prioridad es la liga, pero nosotros también vamos a competir con todo en la Copa, sabemos lo bonita que es esta competición y es un sueño traer al Romano aquí en la próxima ronda y que se mantenga esa ilusión en nuestra afición y poder competir en las dos competiciones”.

A la ilusión por la eliminatoria copera y la alegría por la victoria del pasado domingo hay que sumarle la buena noticia de que este martes va a poder realizar la primera sesión de entrenamiento en el campo de césped natural que se ha preparado en los Campos de la Federación “Miguel Patón”. Aunque la instalación debería haber estado a mediados de agosto, lo cierto es que entre las sesiones desarrolladas en el Romano y los últimos quince días en Guadiana, el equipo ha podido entrenar con cierta normalidad y, actualmente, el césped del feudo emeritense ya mostró un gran aspecto el pasado domingo y el club ha dado un paso muy importante en su profesionalización con la preparación del campo de entrenamiento. Por otro lado, teniendo en cuenta que el desplazamiento a Salamanca es de los más cómodos de la temporada, siendo además en sábado, el club ha fletado un autobús para los abonados que deseen viajar para ver el encuentro ante el Unionistas.

112 equipos entraban en liza en este sorteo, que presentó el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, como “verdadera fiesta del fútbol nacional”. Además, el Yuncos, verdugo del extremeño Campanario, se medirá al Rayo Vallecano. Además, el Inter de Valdemoro, se enfrentará al Getafe.