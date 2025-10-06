El Gévora da la cara pero se vuelve de Jaraíz sin puntos

La versión más competitiva del Gévora como visitante volvió a marcharse de vacío de una plaza complicada. El cuadro verdinegro visitó al Jaraíz en la quinta jornada de Tercera Federación y acabó cayendo por 1-0 a pesar de gozar de varias acciones de gol muy claras y de dominar a su rival durante varios tramos del choque.

El conjunto de Martín Fernández compitió de tú a tú ante un rival exigente, mostrando orden, intensidad y fases de dominio en campo contrario. De hecho, los primeros acercamientos con peligro llevaron la firma verdinegra, con un cabezazo de Liberal a la salida de un córner que obligó al meta local, Yago, a intervenir con acierto. El equilibrio marcó una primera mitad en la que el Gévora supo contener las transiciones del cuadro pimentonero y mantener el marcador intacto hasta el descanso.

Nada más reanudarse el encuentro, sin embargo, el Jaraíz logró desnivelar la balanza. Luismi Bueno conectó un potente disparo desde larga distancia que sorprendió a Fran Fernández y acabó en el fondo de la red, un gol que terminó siendo decisivo.

Lejos de venirse abajo, el Gévora reaccionó con orgullo. Los pacenses adelantaron líneas, mantuvieron posesiones largas y reclamaron un posible penalti sobre Álvaro Perera en el minuto 61 que el colegiado no señaló. En el tramo final, los visitantes volcaron el campo a su favor, poniendo en apuros a la defensa local, aunque sin encontrar el premio del empate. Tras el partido, Martín Fernández reconoció la labor de los suyos, aseguró que su equipo «no ha merecido perder» y manifestó que el Gévora «puede competir ante cualquiera de tú a tú».

A pesar del resultado, el equipo pedáneo volvió a ofrecer una imagen sólida y competitiva en una nueva salida complicada, tras sus visitas a Llerena, Villanueva de la Serena y ahora Jaraíz, y confía en transformar esas buenas sensaciones en puntos la próxima jornada, cuando reciba al Puebla de la Calzada en el Municipal de Gévora.