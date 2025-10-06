Voleibol. Superliga Femenina 2
Laura Lozoya, del Arroyo, mejor bloqueadora de la jornada
La jugadora madrileña sobresale en el excelente estreno de las extremeñas
La central madrileña del Extremadura Arroyo Laura Lozoya ha sido designada mejor bloqueadora el Grupo A de Superliga Femenina 2, tras su espectacular actuación del pasado sábado, en la jornada inaugural, en la que el equipo extremeño se impuso por 3-0 al Aceites Abril Voleyourense.
Lozoya sumó seis tantos de bloqueo, una cifra realmente espléndida si se tiene en cuenta que logró esta registro en tan solo tres juegos, a los que hay que sumar otros seis puntos aportados desde el ataque.
Apuesta de Alonso
Como ya afirmara en el mes de junio pasado el propio presidente de la entidad arroyana, Adolfo Gómez, “se trata de una apuesta personal del técnico, Pablo Alonso, que ha sabido ver en ella una serie de cualidades muy importantes que condujeron a su fichaje”.
La jugadora no solo se convirtió en un muro inexpugnable desde el comienzo del primer set para el conjunto orensano, sino que gracias a su acierto en la faceta ofensiva ayudó a su equipo a obtener un triunfo que le aupado al liderato de su grupo.
La próxima jornada, la escuadra extremeña visitará la cancha del Club Instituto Zalaeta de la Coruña.
