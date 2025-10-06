Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Leganés, rival del Azuaga en Copa del Rey

El partido se disputará en el Municipal de Azuaga

Once del Leganés.

Once del Leganés. / CD Leganés

Rodrigo Morán

Azuaga

El Azuaga se medirá al Leganés, de Segunda División, en la primera ronda de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado en Las Rozas este lunes. Tenía tres opciones de un equipo de Segunda el cuadro azuagueño y al final tocó el Leganés, un equipo de Segunda, con aroma a Primera, que siempre tiene un toque mediático interesante.

El vicepresidente del Azuaga, Álvaro Prieto, ha comentado que "tras asimilar cómo la Federación Española ha estructurado los grupos para el sorteo, donde esperábamos por cercanía un cruce con algún andaluz, estamos muy contentos con el emparejamiento. Nos mediremos al Leganés, un club que compite muy bien en Segunda División y con pasado reciente en Primera. Además, hay muchos azuagueños residentes en Leganés y seguro que se escapan para ver al equipo de su pueblo frente a un club al que le guardan cariño.”

Prieto añade que "si hubiesen salido Las Palmas o Albacete también habría sido ilusionante: son equipos históricos. Pero ahora toca Leganés y vamos a competir, como ya hicimos en su día ante el Cartagena, cuando nos fuimos a los penaltis. Queremos ponerles las cosas difíciles, disfrutar de la Copa del Rey y de fútbol de élite en Azuaga.”

Animo a la gente de Azuaga, a la comarca y a los pueblos de Extremadura a llenar estadio. Esta es nuestra segunda experiencia en la competición y la afrontamos con ilusión y convicción. Estoy seguro de que la afición responderá y que el Leganés tendrá que hacer las cosas muy bien para pasar de ronda", comenta Prieto.

El Leganés está entrenador este año por el experimentado Paco López y en sus filas hay algunos jugadores conocidos como Rubén Peña, Melero, Juan Cruz o Eric Franquesa, entre otros.

