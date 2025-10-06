Lucimiento extremeño en los 102 kilómetros de Los Pirineos

La localidad catalana de Bagá acogió la XVI edición de Ultra Pirineu, una de las citas de ultradistancia más importantes del panorama nacional e internacional de las carreras por montaña, y lo hizo con muy buen papel global de los cinco extremeños que participaron.

El escenario era ideal:el parque natural de Cadí-Moixeró, el Pirineo con la estación de esquí La Molina, el Pedraforca, el ascenso al Niu de Áliga, y los múltiples refugios. Todo ello, con más de 1.300 participantes en la prueba ultra (más de 3.500 contando con maratón media maratón), auguraban un gran espectáculo.

Hasta allí se desplazaban algunos de los corredores y corredoras extremeños especiliastas. Desde el Valle del Jerte, los tornavaqueños Javi González y Susi Bermejo, el casareño Miguel Madruga y el jerteño Álvaro García, y desde la Vera Mercedes Pila tomaban la salida a las 05.30 en Bagá. Por delante 102 kilómetros con 6.700 metros de desnivel positivo por pistas, senderos y zonas técnicas.

Desde el inicio el ritmo de la cabeza de carrera fue alto, alcanzando la primera ascensión a 2.500 metros de altitud en apenas dos horas. Por detrás Álvaro ascendía en el equipo perseguidor de la cabeza de carrera, mientras que Javi, Susi y Madruga mantenían un ritmo pausado sabedores de la dureza y extensión de la prueba. A su paso por la estación de esquí, el público abarrotaba la subida y el jaleo era ensordecedor, digno de las mejores pruebas de montaña. Mercedes Pila se acercaba a las posiciones de cabeza progresivamente, hasta que alcanzó el liderato en el ecuador de carrera.

A partir del kilómetro 50, todo tomaba un cariz aún más técnico, subidas largas y duras, con descensos rápidos, lo que hizo mella en muchos corredores que se veían obligados a abandonar en Gósol (km 63). A partir de ahí, ascenso hacia el refugio de Luís Estasen y al de Sant Jordi.

Líder

Los extremeños, siempre juntos, seguían remontando, mientras Mercedes caminaba con firmeza en el liderato.

Tras el último ascenso, 10 km rápidos de descenso por pistas y senderos hasta el objetivo. La corredora afincada en Aldeanueva de la Vera se vio superada por la italiana Anna Ongaro, que se llevaba la victoria, siendo Pila segunda absoluta.

Mientras, Javi, Susi y Madruga llegaban casi juntos a la entrada del pueblo. Ahí esperaba Álvaro, que había abandonado por problemas musculares. Desde ahí a meta, los cuatro juntos, como había sido toda la aventura y la preparación se dirigieron a cruzar la meta de los elegidos tras 13 horas y 14 minutos. Las posiciones fueron el 25, 26 y 27 de la clasificación general. Javi se proclamaba campeón de categoría máster y Susi y Madruga eran ambos cuartos en veteranos.