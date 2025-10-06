Las Palmas, rival del Extremadura en Copa del Rey en el estadio Francisco de la Hera

El estadio Francisco de la Hera volverá a vivir una noche grande de Copa del Rey con la visita de Las Palmas, de Segunda División, para medirse al Extremadura en la primera eliminatoria. El sorteo ha querido que un equipo de fútbol profesional vuelva a Tierra de Barros, aunque para ser sinceros, desde el club, hubieran preferido un derbi contra Mérida o Cacereño, para los que había altos porcentajes, o incluso un enfrentamiento contra el Tenerife de Enric Gallego.

Sí es cierto que la visita de Las Palmas motiva, ya que es un equipo que el pasado año estuvo en Primera División y, en sus filas, hay jugadores como Jesé, Sandro o el hijo del Chino Recoba, atractivos interesantes para generar una entrada buena en el estadio. Además, a la plantilla, le motiva jugar con un equipo de Segunda División.

Hay que recordar que el pasado año el Extremadura fue eliminado por el Girona, que estaba jugando Liga de Campeones en esos momentos. Falta saber qué día será el partido, a jugar entre el 28 y 30 de octubre.

El director deportivo del Extremadura, Manuel Mosquera, valoró positivamente el emparejamiento, subrayando el atractivo del duelo y el estímulo competitivo que supone para el vestuario. “Desde mi punto de vista, me gusta que nos haya tocado Las Palmas. Es un rival de prestigio, histórico, que nos recuerda a otras épocas porque hemos vivido varios Extremadura–Las Palmas”. Mosquera reconoció la exigencia del encuentro, pero destacó la motivación que genera medir fuerzas con un adversario de alto nivel.

“Dentro de que es un rival muy difícil, porque ha descendido de Primera División, es un aliciente enfrentarse a un equipo de este tipo, con jugadores como Jonathan Viera o Jesé Rodríguez.” El dirigente azulgrana puso el foco en el rendimiento propio. “Será una noche mágica. Pensaremos en nosotros, en competir al máximo y en poder eliminarlos”.