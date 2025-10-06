El pleno de triunfos deja líder en solitario de la Tercera de fútbol sala al Arroyo

En Arroyo de la Luz ya tienen en solitario el primer puesto. Es el premio a su pleno de victorias hasta el momento, en el grupo 23 de Tercera División de fútbol sala. En la cuarta jornada, disputada el pasado fin de semana, perdieron por primera vez Jarandilla y Rena. Salvatierra es el otro invicto del torneo, aunque en su caso como ‘Rey del Empate’ al haber igualado ya en tres ocasiones. Por otro lado, los seis últimos clasificados siguen sin conocer la victoria, entre ellos los equipos de Badajoz, Cáceres y Navalmoral.

Firme paso del Arroyo Ferroluz con su cuarta victoria en cuatro jornadas, tras ganar 4-7 a domicilio al Cáceres Universidad. Partido disputado el sábado pasado en el pabellón de Aldea Moret. Pablo, Peke, Cano y Ojalvo fueron los autores de los goles locales, mientras que los visitantes los anotaron Mario López 3 (con 8 goles es el máximo artillero del torneo), Carlos 2, Cristian y Fran Braganza,

Muchos goles también en el Granja 9-Bambatam Rena 6. Pese a comenzar por detrás en el marcador, el vigente campeón de fase regular se anotó una victoria balsámica ante un Rena que se presentaba sin derrotas a esta cita. También perdió por primer vez este año el único equipo de la comarca de La Vera en el torneo: Ciudad de Almendralejo 5-Jarandilla 4. Igualado choque con 3-3 al intermedio resuelto finalmente a favor los almendralejenses.

Triunfo visitante, por otro lado, en el Casar 2-Colegio San José 5. Partido decidido en los últimos diez minutos, a donde llegaron ambos equipos empatados a un gol. Víctor Colo y Félix marcaron los goles locales, mientras que los visitantes los hicieron Alberto 2, Jesús y Rober. También mantiene una trayectoria notable el Torrecillas. Con solvencia goleó al desconcertante Fex Multiseguros Navalmoral por un contundente 6-1 para mantenerse en el grupo de cabeza, enviando a los moralos al farolillo rojo de la clasificación.

Esa última plaza la ocupaba antes el Buhersa Fyerpa Talayuela y la abandonó derrotando 6-4 al Badajoz GV Energía ACV. Tripi 2, Yassine 2, Reguero y Ousama marcaron por los locales y Kevin 2, Kiki y Borja por los visitantes.

El único empate de la jornada fue el Villagarcía 2-Alfar Salvatierra 2, igualando los que viajaron la ventaja inicial 2-0 de equipo de casa. Además en la matinal del domingo goleada en Los Ibores en el Castañar 7-Burguillos del Cerro 0. Segunda victoria del recién ascendido ante un equipo alejado ahora de los puestos cabeceros que ocupó el año pasado.

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE LA TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

En la clasificación, tras cuatro jornadas, Arroyo es líder con 12 puntos; con 9 puntos están Jarandilla, Torrecillas, San José, Rena y Almendralejo en un apretado grupo perseguidor del primero; 7 puntos tiene Granja, 6 Salvatierra y Castañar; con 3 Talayuela por encima del bloque que forman los que todavía no han ganado y entre los que están Badajoz, Cáceres, Casar y Villagarcía con 2 puntos y Burguillos y Navalmoral con 1.

En la quinta jornada, el próximo fin de semana, el líder Arroyo recibe al Casar de Cáceres y por otro lado Ciudad de Almendralejo-Torrecillas y Jarandilla-Rena enfrentan a cuatro equipos del grupo de cabeza.