El Badajoz descarta cualquier venta inminente del club

Los rumores sobre una posible venta del Badajoz van cobrando cada vez más fuerza. Según desveló este lunes en su canal de Twitch el periodista Daniel Soleto, el cuadro blanquinegro podría estar en la fase decisiva de un cambio de propiedad tras varios acercamientos entre Lanuspe y los dueños de una empresa regional.

Aunque desde el club deslizan todo lo contrario. Según fuentes consultadas por este medio, representantes de la propiedad blanquinegra tildan de «totalmente falsos» los rumores que hablan sobre un cambio en la dirección del conjunto pacense. La actual propiedad del club manifiesta que, en torno a una vez al mes, se producen llamadas en las que se pregunta por la situación del club. A los interesados se les traslada que, en caso de que llegue una oferta que satisfaga a todas las partes (se habla de una cantidad superior a los 2 millones de euros), se estudiarían todas las propuestas, pero que nunca se ha negociado. También explican desde la dirección del Badajoz su sorpresa ante tantos detalles sobre una «no venta», aunque sí confiesan que hace tres semanas una persona natural de Badajoz preguntó sobre la disposición a vender el club sin que las acciones fueran a más.

Además, las fuentes consultadas por este medio reconocen que, estando en Tercera Federación, ven muy complicado que alguien pueda invertir en el Badajoz y que solo un ascenso atraería posibles compradores. Asumen que la situación económica e institucional del club es compleja, ya que no puede generar ingresos por sí mismo, y que a los más de 2 millones que se pide por su venta habría que sumar en el futuro el concurso de acreedores en el que se encuentra inmerso.

La otra versión apunta a Los Santos de Maimona

A pesar de que desde el club se niega cualquier tipo de negociación para la venta del club, este medio ha podido conocer que se han producido contactos con los dueños de una empresa regional. Se trata de Greenfuel, una entidad dedicada a los biocombustibles sostenibles, con sede ubicada en Los Santos de Maimona y cuyos propietarios son de origen colombiano. Ya se han producido encuentros entre ambas partes con buena sintonía y se pudo ver a algunos representantes de la empresa el pasado sábado en el palco del Nuevo Vivero viendo el encuentro entre Badajoz y Diocesano.

De momento, todo apunta a que el futuro del Badajoz continuará rodeado de incertidumbre. Mientras desde el club se insiste en que no existe ninguna negociación abierta ni intención inmediata de vender, las informaciones sobre posibles contactos y el interés de empresas regionales mantienen viva la especulación. En un contexto marcado por la compleja situación económica e institucional del conjunto blanquinegro, cualquier movimiento en torno a su propiedad genera expectación entre una afición que solo pide estabilidad y claridad sobre el rumbo que tomará la entidad en los próximos meses.