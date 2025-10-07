Canarias, última parada de los ya campeones Ángel Santos y Mario Osma

El Campeonato de España de Energías Alternativas-Race disputa este fin de semana su última prueba de la temporada 2025. Será en la renovada séptima edición del Eco Rallye de Canarias, que llega repleta de novedades, la más destacada la disputa de la competición en dos de sus islas: Tenerife y Gran Canaria. Para el equipo oficial Toyota Kobe Motor será una fiesta en la que celebrará el título de Ángel Santos y Mario Osma, el segundo consecutivo.

“Ha sido una temporada extraordinaria, llegamos a Canarias con los deberes hechos, el año pasado un reventón nos dejó fuera del podio, por lo que le tenemos muchas ganas a la prueba insular, saldremos concentrados en conseguir la victoria. Un año más, agradecer a Toyota Canarias todas las facilidades que nos dan para la prueba, ellos nos hacen todo sencillo para estar concentrados al cien por cien en la prueba”, comenta el emeritense Ángel Santos.

Una prueba muy entretenida

Una edición más, el equipo contará con la colaboración de Toyota Canarias, que les cede en la isla un Toyota idéntico al que usan en la península, por lo que los bicampeones pelearan por todo en la prueba canaria entre los híbridos enchufables.

El Club Deportivo Azuatil ha preparado una edición del Eco Rallye de Canarias muy especial. Con recorrido interinsular al disputarse un primera etapa (viernes) en Tenerife y la segunda (sábado) en Gran Canaria.

El vehículo de los campeones extremeños. / Cedida

El viernes, a primera hora, la caravana del Eco Rallye de Canarias pone rumbo a Tenerife en un viaje con la naviera oficial de la prueba, Fred Olsen, desde Agaete a Santa Cruz. Tras la travesía por el mar empieza la acción por las carreteras tinerfeñas, con un reagrupamiento en la ciudad de La Laguna, para continuar disputando tramos por la tarde, hasta que a última hora regresen en ferry de nuevo a Gran Canaria. Una jornada intensa para los equipos.

La segunda y última etapa se queda en Gran Canaria para afrontar nuevos tramos de regularidad con sus respectivos enlaces con reagrupamiento en Valleseco. En total, nueve tramos de regularidad con algo más de 165 kilómetros cronometrados y casi 340 a recorrer en el rallye.

Con el título ya en el bolsillo para Santos y Osma, consiguiendo también el título por equipos, por escuderías y por marcas para Toyota, los extremeños llegan sin presión alguna para poder disfrutar de la prueba canaria donde quieren pelear por la victoria.

El campeonato de España de Energías Alternativas termina su temporada en Canarias, pero aún quedará una prueba de la Copa de Escuderías y preinscripción al nacional en noviembre, con la disputa de la primera edición del Eco Rallye Castilla la Mancha-Ciudad de Toledo, prueba que será puntuable para la Copa Kobe ECO, donde se dilucidará el equipo campeón 2025 y donde también estará presente el equipo oficial de Toyota Kobe Motor en híbridos enchufables.