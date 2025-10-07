Fútbol
El Extremadura repetirá en El Rubial ante el Lorca
La remodelación del césped del Artés Carrasco de Lorca hace desplazar el partido a Águilas, donde ya jugaron los de Cisqui
El Extremadura volverá a jugar este fin de semana en el centenario estadio El Rubial, de Águilas, escenario confirmado de su partido ante el Lorca Deportiva, el domingo a las 18.00 horas. El motivo de esta singularidad reside en que el Lorca tiene su estadio del Artés Carrasco en plena remodelación del césped y pidió a sus vecinos del Águilas la posibilidad de jugar este partido en El Rubial. El Águilas accedió, incluso jugando su partido de liga también en casa. El Águilas jugará el sábado y, 24 horas después, lo hará el Extremadura ante el Lorca.
El escenario trae buenos recuerdos porque hace dos semanas el Extremadura ganó allí al Águilas por 1-2 con el golazo de falta de Juanmi Callejón.
Para ese encuentro, el Extremadura está pendiente de recuperar a Carlos Cordero y Álvaro Barrero. El primero tiene opciones de llegar y el segundo parece que tiene garantías. Robe Moreno seguirá siendo baja, mientras que Fran Rosales, lesionado; y Maikel, sancionado, también se lo perderán.
