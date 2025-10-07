La plantilla del Mérida ya tiene nueva ‘oficina’

Hay quien afirma que lo único importante en el fútbol es que la pelota acabe entrando en la portería contraria, que es el fin último y lo justifica prácticamente todo. En el caso del Mérida, principalmente desde la llegada de Mark Heffernan y ahora potenciado con la propiedad de BIA, entienden que, para facilitar ese hecho, «hay una intención grande de hacer crecer el club y eso pasa por esto, por mejorar las infraestructuras y mejorar el día a día», afirmaba el director deportivo, Tiago Lenho, minutos después de que los jugadores pisaran el nuevo césped de los Campos de la Federación ‘Miguel Patón’, a donde el conjunto romano ha vuelto a entrenar dos meses después de lo previsto inicialmente.

Se deben dar una serie de pasos previos para la profesionalización de las diferentes áreas de la entidad, de manera que sirva para seguir mirando hacia cotas más altas y, en el caso de alcanzarlas, el club tenga bien cimentadas sus bases para que el salto a la liga de fútbol profesional sea poco más que un trámite a nivel organizativo y de gestión: «Queremos trabajar como profesionales, por eso este campo era fundamental y prioritario», añadió Lenho.

Los jugadores del Mérida durante el entrenamiento de este martes. / AD Mérida

El Mérida es un club que no tiene ninguna propiedad inmobiliaria. El estadio es municipal y los campos de entrenamiento han ido cambiando históricamente, dependiendo de la circunstancia de cada temporada, pasando desde el Diocles, también municipal, a un campo existente en el complejo Don Tello. En las últimas temporadas entrenaban a caballo entre el estadio y los Campos de la Federación Miguel Patón, pero en este caso, en césped artificial. Para la nueva propiedad, las condiciones de trabajo del equipo son fundamentales y por eso el objetivo era conseguir preparar el campo de césped natural existente en las instalaciones federativas, que estaba abandonado.

Con dos meses de retraso, la obra está terminada y desde este martes, el equipo de Fran Beltrán tiene un nuevo lugar de trabajo donde preparar los partidos, en esta ocasión, el próximo será en el estadio Reina Sofía de Salamanca, ante el Unionistas, el sábado a partir de las 18.00 horas. Con la nueva instalación, «gestionamos mejor el estado del Romano y del campo de entrenamiento. De momento se van a intercalar hasta que se asiente más el nuevo césped».

El siguiente proyecto del club es el acondicionamiento de dos salas del estadio Romano José Fouto cedidas por el ayuntamiento y que se quieren convertir en un comedor para los jugadores del primer equipo.