Adrián Benito, del Extremadura Pebetero al profesionalismo con el Polti VisitMalta

Adrián Benito, corredor de 21 años formado desde categoría júnior en el Extremadura Pebetero, se convertirá la próxima temporada en ciclista profesional de la mano del Polti VisitMalta, que este miércoles ha anunciado su fichaje de cara a la campaña 2026.

“En el Extremadura Pebetero nos sentimos enormemente orgullosos”, dice la escuadra segedana, “por lo que significa para el corredor pero también para el equipo”.

Adrián Benito llega al profesionalismo después de 3 años en la categoría sub-23 en el Pebetero, tres temporadas de mucho trabajo, dedicación y esfuerzo que ha visto sus frutos en forma de importantes victorias este 2025, donde ha ganado las vueltas a Zamora y Castilla la Mancha, se ha subido al podio en las vueltas al Guadalentín y a Madrid, además de ganar etapas en Extremadura, Madrid y Zamora. También ha corrido con la selección española sub-23 pruebas tan importantes como el Campeonato de Europa.

Adrián Benito, a su vez, agradece a todo el equipo, compañeros y técnicos, “el apoyo dado y el trabajo realizado” para que él haya podido llegar a profesional y destaca la importancia de hacerlo desde un equipo no filial, demostrando que “es posible con mucho esfuerzo y trabajo poder llegar a ser profesional desde un equipo como el Extremadura Pebetero”.

Adrián Benito, al frente del grupo. / Cedida

“Desde el Extremadura Pebetero le deseamos la mayor de las suertes y que tenga una larga y exitosa carrera profesional, a la vez que consideramos que esta es nuestra mayor victoria hasta ahora en esta recién terminada temporada 2025, por encima de cualquier otro triunfo conseguido y lo consideramos así porque este es un proyecto de formación e imagen y así seguirá siendo. Trabajamos para ello y para conseguir que nuestros corredores puedan un día ser profesionales”, concluye la nota del Pebetero.