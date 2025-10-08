El Badajoz se aleja del Nuevo Vivero durante cuatro jornadas

El Badajoz tendrá que ganarse los puntos fuera de casa mientras el Nuevo Vivero se pone guapo. El Ayuntamiento de Badajoz, responsable de la gestión del feudo blanquinegro tras la resolución del convenio de colaboración, inició este martes la sustitución del césped actual por el de transición al invierno, lo que llevará al cuadro blanquinegro a no disputar ningún encuentro en su estadio durante el próximo mes.

Tras una semana de limpieza exhaustiva y reparaciones en la instalación (destacando principalmente la de los baños y la grada), además de llevar a cabo un saneamiento y escarificación para mejorar el estado del césped de cara al encuentro que tuvo lugar el pasado sábado, el consistorio pacense procederá ahora a resembrar el tapete del Nuevo Vivero para que se encuentre en condiciones óptimas de cara al invierno que está por llegar. Estas tareas están englobadas dentro del presupuesto de 247.000 euros que el ayuntamiento ha destinado al mantenimiento de la instalación.

Todo ello provocará que el Badajoz no vuelva a disputar un encuentro en el Nuevo Vivero hasta el próximo 9 de noviembre. El conjunto blanquinegro visita durante la próxima jornada al Moralo y ha llegado a un acuerdo con la Federación Extremeña de Fútbol y el Montijo para disputar el partido correspondiente a la jornada 7 en el Emilio Macarro, invirtiendo el orden de los encuentros para facilitar las tareas que se llevan a cabo en el Nuevo Vivero.

Este será el único cambio que tendrá que hacer el Badajoz en su calendario. Tras el partido ante el conjunto montijano llegan dos choques seguidos fuera de casa ante Pueblonuevo y Jerez, respectivamente, por lo que no sería necesario solicitar la disputa fuera de casa de ningún encuentro más.

De este modo, la parroquia blanquinegra no podrá ver a su equipo ejercer como local hasta la décima jornada, fecha en la que será el Llerenense quien estrene el nuevo césped del Vivero.

Precedentes en la pasada temporada

No pillará de nuevas al Badajoz el tour como visitante. A finales de enero y principios de febrero de este año, el cuadro blanquinegro también tuvo que disputar cuatro encuentros consecutivos lejos del Nuevo Vivero. En aquella ocasión, el equipo pacense se impuso por 0-2 al Castuera, venció 1-3 al Olivenza, empató a cero en Azuaga y salió derrotado por 1-0 en su visita al Llerenense, cerrando su periplo como visitante con dos victorias, un empate, una derrota, cinco goles a favor y dos en contra.

Los hombres de Juan Marrero deberán, como mínimo, imitar los mencionados resultados para continuar con su escalada hacia los puestos altos de la clasificación. En lo que va de campaña, los pacenses acumulan una derrota (1-0 en Santa Amalia) y una victoria (0-2 en Villafranca) en sus encuentros como visitante, una asignatura pendiente en la que el Badajoz tendrá la oportunidad de aplicarse en el próximo mes para saber cuáles son las aspiraciones reales del equipo.