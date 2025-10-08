El Cacereño duplica los abonados que tuvo en la 2024-2025

El Cacereño ha experimentado un crecimiento notable en su masa social coincidiendo con su debut en Primera Federación esta temporada 2025-2026. El club ha pasado de contar con 2.047 abonados en la campaña anterior a alcanzar los 4.191 actuales, lo que supone más del doble de los registrados en la 2024-2025. A estos se suman 404 canteranos y 49 simpatizantes, lo que eleva la cifra total de integrantes de la ‘familia verde’ a 4.644 personas.

En la temporada pasada, el Cacereño había registrado un total de 2.510 miembros entre abonados (2.047), canteranos (423) y simpatizantes (40). El incremento actual refleja el impacto que ha tenido el ascenso a la tercera categoría del fútbol nacional, además de un mayor respaldo social al proyecto del club.

Este impulso en el número de abonados llega en un momento clave para la entidad, que compite por primera vez en su historia en Primera Federación. La categoría supone un salto cualitativo en lo deportivo, pero también en lo estructural, lo que ha llevado al club a acometer diversas mejoras, especialmente en su estadio.

Toda esa masa social se podrá ver ahora en el Príncipe Felipe, que el domingo abrirá sus puertas para recibir al todopoderoso Tenerife (21.00 horas) tras una reforma integral del terreno de juego que se ha retrasado más de lo previsto obligando al CPC a jugar sus dos primeros partidos como local lejos de su ‘templo, en el Francisco de la Hera de Almendralejo.

Fotogalería: El césped del Príncipe Felipe, listo para la vuelta del Cacereño / Jaime Jiménez Torbellino

La renovación del terreno de juego del Príncipe Felipe ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres, que ha destinado una aportación extraordinaria de 200.000 euros para completar las obras necesarias, y también de la Junta de Extremadura, que aportó 250.000.

Además del césped también se han construido cuatro palcos VIP y ya se está trabajando para que la Grada Diputación sea una realidad el 20 de diciembre, como prometió el presidente Carlos Ordóñez. Este nuevo graderío, que se ubicará en uno de los fondos del Príncipe Felipe, costará unos 310.000 euros más IVA y el club contará con el apoyo de la institución provincial, que ha aprobado para esto una ayuda de 200.000 euros.