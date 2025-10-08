Comienza la resiembra del estadio Francisco de la Hera apuntando a la Copa del Rey

El Extremadura ha iniciado los trabajos de resiembra y muda del césped del estadio Francisco de la Hera, una labor habitual cada temporada para garantizar que el terreno de juego mantenga las mejores condiciones posibles de cara a los próximos compromisos oficiales.

El proceso consiste en el cambio de la hierba de verano por la de invierno, una práctica en estas fechas que permite mantener el campo en perfecto estado durante los meses más fríos. El objetivo del club es que el estadio esté plenamente operativo para el fin de semana previo a la disputa de la Copa del Rey, en la que el equipo almendralejense ejercerá de local.

Mientras se desarrollan los trabajos en el estadio, el Extremadura se ha desplazado este miércoles a Talavera la Real (Badajoz) para realizar su sesión de entrenamiento en el campo municipal, tras el acuerdo alcanzado con el Talavera y el Ayuntamiento de la localidad, a quienes el club ha agradecido su colaboración y disposición.

Además, desde hace dos semanas se vienen realizando labores de resiembra y mantenimiento en los campos de la Ciudad Deportiva, dentro de la política del club de cuidar y optimizar sus instalaciones deportivas. El Extremadura siempre quiere tener sus campos a punto, algo que siempre consideró prioritario su presidente, Daniel Tafur.

El calendario acompaña a los trabajos, ya que el equipo afronta ahora dos jornadas consecutivas fuera de casa: primero frente al Lorca Deportiva, este domingo, y posteriormente ante el Antoniano, en Lebrija.

El conjunto azulgrana continuará su preparación este jueves en Villafranca de los Barros, donde completará una nueva sesión antes de viajar a Murcia.

Con esta intervención en el Francisco de la Hera, el Extremadura busca llegar a la cita copera ante Las Palmas con su estadio en las mejores condiciones.