LaLiga confirma que el Villarreal-Barça se jugará en Miami el 20 de diciembre

LaLiga ha anunciado de manera oficial que el Villarreal-Barça de la 17ª jornada de LaLiga se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (EEUU) el sábado 20 de diciembre. Minutos después de que su presidente, Javier Tebas, lo diera por hecho en un foro en suelo estadounidense, la patronal ha confirmado la celebración del encuentro y abierto la preventa de entradas para el encuentro.

"Salvo por un pequeño tema formal, ya está prácticamente cerrado. Podemos decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal-FC Barcelona. Un partido en el que habrá puntos en juego y que en vez de jugarse en el Estadio de La Cerámica de Villarreal se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami", había explicado Tebas en el Sports Summit USA 2025.

Para LaLiga, el obstáculo más complicado, el único que ponía en cuestión la disputa del partido, era el necesario visto bueno de la UEFA. Trámite que quedó superado el lunes, cuando la institución que preside Aleksander Ceferin decidió conceder su autorización "excepcional" ante la falta de un marco normativo claro y dejando claro su posición contraria a que partidos de ligas nacionales se disputen fuera de su territorio nacional.