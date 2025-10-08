El Mérida une fútbol y salud mental con una elástica única

El Mérida ha presentado una tercera equipación, de color verde turquesa en camiseta, pantalón y medias, que será con la que dispute el partido de este sábado ante el Unionistas de Salamanca (18.00 horas). Es una camiseta solidaria, pues las 44 realizadas se pondrán a la venta a un precio de 45 euros, a partir del próximo martes, en la tienda oficial del club, yendo todos los beneficios a favor de la asociación Feafes Calma Mérida.

Según explicaba el director general del club, Alejandro Pérez, todo se fraguó el pasado verano cuando ambos equipos se enfrentaron en un partido de pretemporada. Los colores blanquinegros de la indumentaria del equipo salmantino provocaban que los emeritenses no pudieran utilizar ni su primera ni su segunda equipación. De hecho, «ese partido lo jugamos con la amarilla de entrenamiento». A partir de ese momento «empezamos a movernos y nos encontramos con Feafes Calma». Faltaba el visto bueno de Macron y la marca no lo dudó. De hecho va a enviar las equipaciones de manera gratuita: «Ha sido una comunión entre las tres partes».

El día antes del partido se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, este año con el lema ‘Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’, que también aparecerá en el pecho de la camiseta.

Cristina Durán, directora técnica de la asociación, quiso mostrar su «profundo agradecimiento al Mérida por su compromiso, su sensibilidad y apoyo a la conmemoración del día mundial de la salud mental». Para Durán, «la colaboración de un club tan querido y representativo como el Mérida nos llena de orgullo y de esperanza. Acciones como esta demuestran que el deporte y la salud mental, en este caso la de los niños y adolescentes, pueden caminar juntos, promoviendo valores tan importantes como la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo». Este aporte económico, «que también es una labor humana, nos va a permitir este 2025 desarrollar actividades con nuestros usuarios, campañas de sensibilización en centros escolares y acompañamiento a familias. Hoy reafirmamos que hablar de salud mental es hablar de bienestar, de inclusión y de comunidad».

Dar visibilidad

Según el club, «el objetivo de esta campaña es dar visibilidad a algo que tenemos muy presente en nuestro día a día y que necesita aún mucha más voz y repercusión como es la salud mental y queremos hacerlo mediante esta acción con Feafes, que realizan una gran labor en nuestra ciudad».

Además, los jugadores visitarán la sede de la asociación en Mérida y conocerán de primera mano el trabajo realizado por sus profesionales, así como a los chicos que componen dicha entidad. También habrá representación del club en la Gala Feafes que se celebrará este jueves en el Centro Cultural Alcazaba de la capital extremeña con motivo del XXVII Día de la Salud Mental.

Cabe recordar que el Mérida solo ha presentado dos equipaciones para esta temporada. Sin embargo, esta que se acaba de presentar, que es con la que va a jugar en esta jornada en el Reina Sofía, no se puede considerar la tercera, ya que desde el club se informa que a finales de octubre o a comienzos de noviembre, «habrá una nueva sorpresa», según el director general.

Para el mencionado encuentro de este sábado, el equipo no estará solo, pues ya hay 25 plazas ocupadas del primer autobús que ha fletado el club.