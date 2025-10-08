«Volver a jugar en el Príncipe Felipe nos dará un plus enorme»

Este verano fue la primera renovación. El club tenía claro que quería que siguiera y usted también quería quedarse, ¿verdad?

Sí, desde que llegué el año pasado me he sentido muy bien acogido, sobre todo por la afición y por todo lo que rodea al club. Cáceres es una ciudad muy bonita y tranquila, algo que encaja mucho conmigo. Estoy muy contento de poder seguir un año más defendiendo este escudo.

¿Cómo se está encontrando en este inicio de temporada?

Bastante bien. Es una categoría más exigente, con más participación que en Segunda Federación, pero estoy satisfecho porque he podido ayudar al equipo en diferentes situaciones de cada partido. Me gustaría haber mantenido la portería a cero en alguna ocasión que sí se ha podido lograr, pero en general el balance es positivo y el trabajo del grupo está siendo muy bueno.

Esa es precisamente una asignatura pendiente, la de mantener la portería a cero…

Sí, es algo que todos los porteros valoramos mucho. Ganar es lo más importante, como cuando lo hicimos 2-1 ante el Mérida, que salí súper contento, pero dejar la portería imbatida es como marcar un gol para nosotros. Trabajo cada día con mis compañeros para lograrlo, y cuando llegue ese momento servirá para ganar confianza.

¿Cómo es la convivencia con Iván Martínez?

Es buena. Los dos tuvimos muchos minutos el año pasado en categorías diferentes. Siempre digo que los porteros podemos ser amigos y compañeros, pero cuando entrenamos competimos por un solo puesto. No es como en otras posiciones. Aquí solo juega uno y hay que estar al cien por cien para que el míster te pueda elegir. Ahora me toca a mí estar en el once y quiero aprovechar mi momento y estar bien para seguir ahí el tiempo que haga falta.

Si no hubiese comenzado como titular, ¿lo habría entendido?

Sí, claro. He pasado momentos difíciles sin jugar, y para un portero eso es complicado porque no tienes minutos parciales como un jugador de campo que si juega 10 o 20 minutos en un partido puede convencer al entrenador y se titular en el siguiente. Para un portero no es así. Aun así, sentía la confianza del míster, de mis compañeros y de la afición tras la buena temporada pasada. Sabía que debía dar mi máximo en pretemporada, y agradezco la confianza que el entrenador depositó en mí. Estoy esforzándome para devolverle esa confianza.

Hablando de la temporada anterior, ¿diría que fue la mejor de su carrera?

Sí, por méritos colectivos sí, porque es un ascenso a Primera Federación, una categoría muy profesional. Es la temporada que más partidos jugué. Los números son muy buenos, pero no acabé muy contento con mis números porque es verdad que otras temporadas los he tenido mejores, pero me fui satisfecho porque pude ayudar al equipo en muchos momentos clave.

¿Cuál cree que fue la clave del éxito para lograr el ascenso?

Que todos seguíamos una misma idea y confiábamos plenamente en lo que decía el míster. El año pasado todo salía bien; los partidos se nos ponían de cara y aprovechábamos cada oportunidad. Ahora nos está costando más conseguir eso, ahora nos está saliendo cruz más veces. Pero trabajamos para que salga cara. Además, en mi puesto conté con un compañero que me hizo crecer y me ayudo mucho en los momentos difíciles y en los que salían bien las cosas.

¿Quién es ese compañero?

Izan. Su papel me ayudó mucho, porque me ayudó mucho en cada acción de partido. Siempre las hablaba con él y me daba su punto de vista como portero y como compañero. Le tengo un gran cariño y sigo hablando con él.

¿Se nota mucho el salto de Segunda a Primera Federación?

Sí, bastante. Con el equipo que viene este fin de semana seguramente se note una barbaridad, pero en general los equipos son más fuertes, con jugadores experimentados que han pasado por Segunda División. Por ejemplo, cuando jugamos contra el Lugo, se nota la diferencia: los ritmos son más altos y las acciones mucho más precisas. Tienes que estar al cien por cien porque, si no, cualquier error se paga caro.

Diego Nieves, durante el partido ante el Lugo del pasado sábado. / Carlos Castro/LOF

Sus compañeros insisten en que lo primero que hay que hacer es centrarse en el objetivo de la permanencia. ¿Se ajusta al guión o hay que ir a por más desde el principio bajo su punto de vista?

Desde el principio hemos tenido claro que el objetivo principal del Cacereño es mantener la categoría. Cuanto antes lo consigamos, mejor. Una vez logremos la permanencia, podremos aspirar a algo más, como ocurrió el año pasado. Mantenernos en Primera Federación sería un paso enorme para el futuro del club.

¿Quién es el alma del vestuario?

Hay varios jugadores con mucho peso que llevan bastantes años. Deco, como capitán, aporta intensidad y alegría al grupo. También Adri Crespo y Javi Barrio, que llevan tiempo en el club y conocen muy bien su historia y lo que han luchado primero por mantenerlo en Segunda Federación y después para ascenderlo. Ellos son, en gran parte, el eje del equipo y quienes marcan la pauta en el vestuario.

Como portero, ¿cómo vive los partidos? ¿Es de los que gritan y mandan mucho?

Soy bastante tranquilo, tanto dentro como fuera del campo. No me considero un portero ‘loco’, que es algo que se dice mucho de los porteros. Me gusta transmitir calma y seguridad a mis compañeros, porque si me ven sereno, ellos también lo estarán. Solo alzo la voz cuando es necesario para dar intensidad o corregir algo, pero prefiero animar y dar confianza a mi línea defensiva.

¿Qué supone para usted volver a jugar en el Príncipe Felipe?

Estaba deseando, tenía muchas ganas. He vivido momentos inolvidables allí, como los partidos ante el Atlético de Madrid o el Ávila. La afición siempre ha estado volcada con nosotros, incluso en los momentos más complicados. Yo siempre digo que el fútbol no son dos o tres fechas, en el fútbol también hay que estar cuando el equipo está mal. Los tres puntos siempre se sacan desde la grada, lo que nos transmitan desde ahí siempre nos va a ayudar. Jugar en nuestro estadio, con nuestra gente, nos da un plus enorme. Si la afición aprieta, el equipo responde. Es un punto increíble para nosotros volver a jugar en nuestro campo.

¿Entendieron desde el vestuario el malestar de la afición por tener que jugar dos partidos en Almendralejo?

Sí, es comprensible. La gente quiere ver a su equipo y no todos pueden desplazarse. Pero también hay que valorar el esfuerzo del presidente, Carlos, que ha trabajado muchísimo para mejorar el campo. Todo lo que hace es por el bien del club. Ahora que parece que el estadio está listo, queremos devolverle a la afición su apoyo con resultados. Para mi Carlos es un señor presidente que trabaja para que el club crezca y tenga un buen estatus en Extremadura. Tener que jugar dos partidos fuera de casa son situaciones que se dan en el fútbol, hay clubs, como el Barça, que incluso tienen que estar más tiempo.

Llega el Tenerife, un rival de entidad, líder absoluto con 16 goles a favor y un artillero como Jesús de Miguel que ha marcado siete goles. ¿Cómo se prepara un portero para un partido así?

Con mucha concentración. Son jugadores de gran nivel, con experiencia en superior categoría y sabes que la que tengan, la van a aprovechar. Sabemos que cualquier despiste puede costar caro. Hay que estar al doscientos por cien en cada acción, igual que hicimos ante el Atlético de Madrid. Si estamos sólidos y concentrados, podemos competir de tú a tú con cualquiera.

¿Ve al equipo con opciones reales de dar la sorpresa?

Por supuesto. Si estamos en esta categoría es por algo y aunque vengan de hacer seis de seis, no tiene nada que ver. En el fútbol se han visto barbaridades y esto no lo es. Vamos a salir a competir, a mirar al rival a los ojos y disfrutar del partido. Ganar al Tenerife sería un impulso enorme para nosotros y para la afición.

¿Qué mensaje le gustaría mandar a la afición?

Que estén con nosotros en las buenas y en las malas. En el fútbol hay más momentos difíciles que fáciles, y es en los complicados cuando más necesitamos su apoyo. El año pasado la afición fue clave en los partidos importantes, y queremos volver a sentir ese ambiente en el Príncipe Felipe. Que sigan animando hasta el final.

¿Un deseo para la temporada?

Que las lesiones nos respeten y que logremos mantener la categoría. Sería un gran paso para el club y una base sólida para seguir creciendo en los próximos años.

Si no fuera futbolista, ¿a qué le gustaría haberse dedicado?

Me gusta mucho el deporte, especialmente el tenis y el pádel. Aunque juego mejor al pádel, elegiría el tenis, porque depende solo de uno mismo, y eso me atrae mucho.