Empuje de la Diputación de Cáceres a sus clásicos torneos de baloncesto y fútbol sala

Los Trofeos Diputación de Cáceres de Baloncesto y Fútbol Sala comienzan nueva temporada con gran participación en el mundo rural. Se trata de competiciones con las que la institución provincial y las federaciones apoyan e impulsan la práctica deportiva y a los equipos de los pequeños municipios, implicando a más de un millar de personas, entre jugadores, jugadoras y equipos técnicos.

En cuanto al trofeo de baloncesto, comenzará el próximo 18 de octubre, cumpliendo la 37 edición masculina y la 30 femenina. El número de equipos en el trofeo masculino será de 21, con 11 localidades participantes; 10 equipos, en el femenino, con 6 localidades participantes, y con una previsión total de encuentros a disputar de 272.

La final del trofeo masculino se disputará el 16 o el 17 de mayo, en la sede que se designe más adelante, y el equipo ganador de esta final disputará en octubre la Supercopa Diputaciones de Badajoz y Cáceres, el fin de semana previo al inicio de la liga 2026/2027.

Respecto a la competición femenina de baloncesto, la final se disputará también el 16 o 17 de mayo entre los equipos de la provincia de Cáceres que más rondas hayan avanzado en las eliminatorias regionales, y se enfrentarán a partido único para decidir el campeón.

En la final, en este caso, participarán los equipos que más eliminatorias superen en la fase regional, y la final se disputará el 23 o 24 de mayo a partido único.

Fútbol sala

Respecto al Trofeo Diputación de Cáceres de Fútbol Sala, cabe destacar que la categoría masculina cumple 26 ediciones y participarán un total de 29 equipos de la provincia de Cáceres, llegando a ser en la competición un total de 61 equipos, tres más que la temporada anterior.

Esta competición se va a jugar en dos fases, la primera liga regular y la segunda fase play off por el título y ascenso a 3ª División de Fútbol Sala. La liga regular empezó para el grupo 01 el fin de semana del 4 de octubre y para el resto de grupos comenzará el fin de semana del 18 de octubre.

En el vigesimosegundo Trofeo Diputación de Cáceres Liga Provincial de Fútbol Sala Femenino, por primera vez se va a hacer un grupo único, teniendo en cuenta tanto a los equipos de la provincia de Cáceres como a los equipos de la provincia de Badajoz. La competición comenzará el próximo 19 de octubre.

En este caso, al igual que en la liga masculina, se va a jugar a la vez la 1ª División Extremeña Femenina y la Liga Diputación de Cáceres Trofeo Diputación. Donde va a haber una liga regular y una segunda fase donde se jugará por el trofeo diputación y por el ascenso a 2ª División Femenina.

Los detalles de estas dos competiciones se presentaron este jueves en una rueda de prensa en la que han participado el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, junto al vicepresidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Juan Carlos Jiménez, y la representante de la Federación Extremeña de Baloncesto, Pilar García.

Arraigo en la provincia

«Son dos competiciones que tienen un enorme arraigo en nuestra provincia, y son mucho más que un torneo, son la demostración de que el deporte, cuando se impulsa desde lo local, se convierte en un motor de cohesión social, de promoción de valores y de desarrollo», resaltó López.

Se trata de los dos torneos deportivos más veteranos de la diputación cacereña, que muestran la tradición del baloncesto y el fútbol sala en la provincia, que se puede ver en los pabellones cada fin de semana.

En su intervención, el diputado recordó que en los presupuestos del próximo ejercicio, la diputación aumentará la partida destinada a las federaciones deportivas en concurrencia competitiva, pasando de los 100.000 euros a los 150.000. Un apoyo que «es clave» para las federaciones, tal como han indicado sus representantes.

A este respecto, Juan Carlos Jiménez destacó la importancia del apoyo institucional, teniendo en cuenta que el fútbol sala es un deporte «minoritario, que necesita ese apoyo de la diputación, que tanto ha hecho desde la firma del primer convenio para que el fútbol sala creciese y estemos donde estamos en la actualidad».

Un apoyo cuyos resultados se ven también en el baloncesto, tal como apuntó Pilar García, «porque nos permite llegar a poblaciones pequeñas», en algunas de las cuales se han recuperado equipos de esta disciplina.