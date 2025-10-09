Extremadura, ante el campeón europeo

Extremadura contra el actual campeón europeo. La selección extremeña de fútbol se enfrentará a Aragón (vigente campeón continental) y a Canarias en la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA. Aunque el balón, como siempre, dictará sentencia deportiva puede afirmarse que no le acompañó la suerte a Extremadura en el sorteo. Primero porque su bola no salió entre las que determinaban la sede que estaba todavía por definir y después porque cayó en el grupo 5 en el que Aragón es el anfitrión y era el equipo a evitar como reciente ganador de la última edición de este torneo. Los partidos se jugarán, del 28 al 30 de noviembre, en el estadio Pedro Sancho de Zaragoza.

La sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas fue escenario este jueves del sorteo de la fase nacional española de esta XIV Copa de las Regiones UEFA. 17 federaciones territoriales competirán para decidir el representante español en la fase final. Cinco sedes acogen la primera ronda con dos grupos formados por cuatro selecciones y otros tres con tres combinados. Cuatro sedes fueron elegidas previamente entre las que no lo fueron en la edición anterior: Castilla y León, Navarra, Cataluña y Aragón y se sorteó una quinta que fue Castilla La Mancha, quedando fuera como posible sede Extremadura.

Ocho clasificados

Se clasificarán ocho equipos, los cinco primeros y los tres mejores segundos, que disputarán la fase final española del 27 de febrero al 1 de marzo del próximo año. El calendario del grupo extremeño de Tercera Federación no tiene jornada prevista para el fin de semana del 28 al 30 de noviembre en el que se jugará la primera fase.

El resultado del sorteo determinó este reparto: Grupo 1 formado por Murcia, Navarra, Cantabria y Asturias; grupo 2 Rioja, Castilla La Mancha, País Vasco e Islas Baleares; grupo 3 Valencia, Cataluña y Madrid; grupo 4 Andalucía, Castilla y León y Galicia y grupo 5 Extremadura, Aragón y Canarias.

Es la decimocuarta edición de esta competición continental en la que juegan futbolistas amateurs, que no hayan sido profesionales en el fútbol y que tengan ficha federativa con la región que les selecciona.

Se trata de una competición bianual, en la que durante la primera temporada se disputa la fase nacional que determina el equipo que representará a cada país y en la segunda la eliminatorias entre los diferentes equipos europeos que alcancen la fase final. En la última edición Aragón fue el campeón europeo tras derrotar en San Marino al combinado polaco de Baja Silesia por 1-0, el mes de julio de este año. De hecho España ha conseguido dos títulos seguidos ya que en la edición anterior (22-23) Galicia venció 3-1 a Belgrado en la final disputada en Villagarcía de Arosa. Además otros dos combinados españoles se hicieron con el título continental: País Vasco (2005) y Castilla y León (2009) siendo el país que más títulos tiene seguido por Italia con tres y Polonia con dos.

La Extremadura de Domingo Terrón

La participación más destacada de Extremadura en esta Copa de las Regiones UEFA fue en la temporada 2019-2020. En el grupo disputado en Arroyo de San Serván y Puebla de la Calzada, la selección extremeña que entrenaba el fallecido Domingo Terrón, consiguió clasificarse para la fase nacional. Derrotó 2-1 a Aragón y empató 0-0 con Cataluña. En Madrid, y en pleno inicio de la pandemia por la COVID 19, Extremadura fue eliminada en semifinales por Andalucía (0-4) en un partido disputado en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

A mediados del pasado mes de septiembre la Federación Extremeña de Fútbol designaba a José González Barrantes “Gus” (Villanueva de la Serena, 1982) seleccionador extremeño para esta nueva edición de la Copa de las Regiones UEFA, también es el responsable del combinado extremeño sub 14. Después de su periplo como futbolista se abre camino como entrenador y ha dirigido al Villanovense en Segunda Federación.

La última vez en Navalmoral

La región extremeña fue sede de uno de los grupos de sector de la anterior edición de esta Copa de la Regiones UEFA. En concreto el Municipal de Navalmoral de la Mata acogióen el puente de primeros de diciembre de 2023 los partidos que enfrentaron a las selecciones de Extremadura, Castilla y León y Cantabria.

La selección extremeña, que entrenaba Aitor Bidaurrázaga, perdió 2-1 con Castilla y León y fue derrotaba 2-0 por Cantabria. El combinado cántabro, que ganó 2-3 al castellano leonés, fue el primer clasificado de este grupo.

En los próximos días se espera la primera lista de futbolistas seleccionados por Gus para preparar la primera fase de esta nueva edición de la Copa de las Regiones UEFA en la que como queda dicho Extremadura viajará a Zaragoza para enfrentarse a Aragón y a Canarias.